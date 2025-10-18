Multi від Мінфін
18 жовтня 2025, 14:21

США починають непомітно послаблювати деякі з ключових мит — WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала непомітно послаблювати деякі з ключових мит, що лежать в основі його економічної політики. Протягом останніх тижнів десятки товарів були звільнені від так званих «взаємних мит», а для сотень інших товарів, від сільгосппродукції до запчастин для літаків, було запропоновано винятки в рамках нових торговельних угод. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала непомітно послаблювати деякі з ключових мит, що лежать в основі його економічної політики.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини зміни курсу

Зміна політики має дві основні причини. По-перше, це прагматичний підхід: в адміністрації зростає усвідомлення того, що немає сенсу вводити тарифи на продукцію, яку США не мають можливості виробляти.

По-друге, це юридична перестраховка. На початку листопада Верховний суд розглядатиме справу щодо законності «взаємних мит», і в разі програшу адміністрацію можуть змусити повернути значні суми вже зібраних зборів. Тому, за словами джерел, знайомих з мисленням адміністрації, команда Трампа намагається підстрахуватися на випадок несприятливого рішення суду.

Новий фокус

Одночасно з послабленням «взаємних мит», адміністрація розширює використання тарифів на основі більш усталеного юридичного механізму — Статті 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року. Цей закон вже був використаний для введення мит на метали та автомобілі, а цього місяця було оголошено про нові збори, що стосуються важких вантажівок, фармацевтики та меблів.

Лише в п'ятницю Трамп оголосив про запровадження 25% мит на вантажівки та їхні запчастини, а також 10% мит на автобуси, які набудуть чинності з 1 листопада.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
