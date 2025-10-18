Токенізоване золото набирає обертів: добовий обсяг торгів перевищив $1 млрд на тлі рекорду цін

Криптовалютні токени, забезпечені фізичним золотом, цього тижня досягли історичної позначки, вперше перевищивши $1 мільярд добового обсягу торгів. Це сталося на тлі рекордного злету цін на сам дорогоцінний метал, що змушує інвесторів шукати нові, більш гнучкі інструменти для торгівлі та хеджування ризиків. Про це йдеться у звіті криптобіржі CEX.IO, опублікованому CoinDesk.

Золота лихоманка у цифровому форматі

Зростання популярності токенізованого золота безпосередньо пов'язане із ситуацією на глобальних ринках. З початку жовтня ціна на золото підскочила більш ніж на 10%, перевищивши $4 300 за унцію. Головними причинами такого ралі стали ескалація торговельного конфлікту між США та Китаєм, призупинення роботи уряду США та ознаки стресу в світовій фінансовій системі, що змушує інвесторів шукати притулку в традиційних захисних активах.

На цьому тлі загальний обсяг торгів токенізованими золотими продуктами з 1 жовтня перевищив $10 мільярдів, що навіть більше, ніж обсяг торгів другого за величиною у світі золотого ETF-фонду iShares Gold Trust (IAU) від BlackRock за той самий період.

Швидкість проти розміру: токени проти ETF

Попри стрімке зростання обсягів торгів, ринок токенізованого золота все ще залишається значно меншим за традиційні інструменти. Загальна ринкова капіталізація сектору становить лише $3,3 мільярда, що є мізерною сумою порівняно з гігантами ринку — ETF SPDR Gold Shares (GLD) з активами у $141 млрд та IAU з $62 млрд.

Однак ключова перевага токенів — це швидкість торгівлі. Співвідношення обсягу торгів до ринкової капіталізації для токенізованого золота становить 34%. Для порівняння, у GLD цей показник дорівнює 5,6%, а в IAU — лише 1,5%.

Що таке токенізоване золото?

Це цифровий актив (токен) на блокчейні, вартість якого прив'язана до реального, фізичного золота. Кожен такий токен є своєрідним цифровим сертифікатом, що підтверджує право власності на певну кількість дорогоцінного металу (наприклад, один грам чи одну унцію), який зберігається у надійному сховищі.

Найпопулярнішими токенами є Tether Gold (XAUT) та Paxos Gold (PAXG). Ця технологія поєднує в собі найкраще з двох світів: