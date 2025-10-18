Токенізоване золото набирає обертів: добовий обсяг торгів перевищив $1 млрд на тлі рекорду цін

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 жовтня 2025, 13:10

Токенізоване золото набирає обертів: добовий обсяг торгів перевищив $1 млрд на тлі рекорду цін

Криптовалютні токени, забезпечені фізичним золотом, цього тижня досягли історичної позначки, вперше перевищивши $1 мільярд добового обсягу торгів. Це сталося на тлі рекордного злету цін на сам дорогоцінний метал, що змушує інвесторів шукати нові, більш гнучкі інструменти для торгівлі та хеджування ризиків. Про це йдеться у звіті криптобіржі CEX.IO, опублікованому CoinDesk.

Криптовалютні токени, забезпечені фізичним золотом, цього тижня досягли історичної позначки, вперше перевищивши $1 мільярд добового обсягу торгів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Золота лихоманка у цифровому форматі

Зростання популярності токенізованого золота безпосередньо пов'язане із ситуацією на глобальних ринках. З початку жовтня ціна на золото підскочила більш ніж на 10%, перевищивши $4 300 за унцію. Головними причинами такого ралі стали ескалація торговельного конфлікту між США та Китаєм, призупинення роботи уряду США та ознаки стресу в світовій фінансовій системі, що змушує інвесторів шукати притулку в традиційних захисних активах.

На цьому тлі загальний обсяг торгів токенізованими золотими продуктами з 1 жовтня перевищив $10 мільярдів, що навіть більше, ніж обсяг торгів другого за величиною у світі золотого ETF-фонду iShares Gold Trust (IAU) від BlackRock за той самий період.

Швидкість проти розміру: токени проти ETF

Попри стрімке зростання обсягів торгів, ринок токенізованого золота все ще залишається значно меншим за традиційні інструменти. Загальна ринкова капіталізація сектору становить лише $3,3 мільярда, що є мізерною сумою порівняно з гігантами ринку — ETF SPDR Gold Shares (GLD) з активами у $141 млрд та IAU з $62 млрд.

Однак ключова перевага токенів — це швидкість торгівлі. Співвідношення обсягу торгів до ринкової капіталізації для токенізованого золота становить 34%. Для порівняння, у GLD цей показник дорівнює 5,6%, а в IAU — лише 1,5%.

Що таке токенізоване золото?

Це цифровий актив (токен) на блокчейні, вартість якого прив'язана до реального, фізичного золота. Кожен такий токен є своєрідним цифровим сертифікатом, що підтверджує право власності на певну кількість дорогоцінного металу (наприклад, один грам чи одну унцію), який зберігається у надійному сховищі.

Найпопулярнішими токенами є Tether Gold (XAUT) та Paxos Gold (PAXG). Ця технологія поєднує в собі найкраще з двох світів:

  • Від золота: надійність та статус «тихої гавані».
  • Від криптовалют: можливість торгувати 24/7, висока ліквідність, легкість передачі та можливість ділити актив на найдрібніші частини.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами