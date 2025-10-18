Multi від Мінфін
18 жовтня 2025, 12:15

Витрати держбюджету зросли на 20%

За перші дев'ять місяців 2025 року видатки загального фонду державного бюджету України склали 2,82 трильйона гривень, що на 20,2% (або 473,5 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року. У вересні було витрачено 312,6 млрд гривень. Абсолютним пріоритетом залишається сектор безпеки та оборони, на який припадає майже дві третини всіх витрат. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, оприлюднені Міністерством фінансів.

За перші дев'ять місяців 2025 року видатки загального фонду державного бюджету України склали 2,82 трильйона гривень, що на 20,2% (або 473,5 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оборона понад усе: 63% бюджету йде на армію

Видатки на безпеку і оборону за січень-вересень сягнули 1,78 трлн грн, що становить 63,3% від загальної суми видатків загального фонду. Лише у вересні на ці потреби було спрямовано 210,8 млрд гривень.

Ці кошти йдуть на:

  • Грошове забезпечення військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.
  • Закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів та іншої продукції оборонного призначення.
  • Придбання засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів та продуктів харчування для потреб Сил оборони.

Ключові статті видатків у деталях

У структурі витрат бюджету, окрім оборони, найбільші суми були спрямовані на соціальні потреби та підтримку економіки.

  • Оплата праці з нарахуваннями: 1,13 трлн грн (40,1% від загального обсягу). Ця стаття зросла на 21,6% порівняно з минулим роком, що значною мірою відображає виплати військовим. У вересні на зарплати витратили 135,2 млрд грн.
  • Соціальне забезпечення: 474,9 млрд грн (16,9%). Сюди входять пенсії, соціальні допомоги, стипендії та субсидії. Витрати зросли на 15,3%. У вересні на ці потреби пішло 55,1 млрд грн.
  • Оплата товарів і послуг: 397,3 млрд грн (14,1%). Окрім військових закупівель, сюди входить фінансування програми медичних гарантій через НСЗУ.
  • Обслуговування державного боргу: 246,3 млрд грн (8,7%). Витрати на виплату відсотків за державними запозиченнями зросли на 13,2%.
  • Трансферти місцевим бюджетам: 139,3 млрд грн (4,9%).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
