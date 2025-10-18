Meta залучає $30 млрд на будівництво ШІ-дата-центру в рамках рекордної угоди

Компанія Meta Марка Цукерберга завершує залучення фінансового пакета на суму майже $30 мільярдів для свого дата-центру в Луїзіані, що є найбільшою приватною капітальною угодою в історії. Ця інноваційна фінансова модель може стати взірцем для інших технологічних гігантів, які потребують колосальних коштів на розбудову інфраструктури для штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

Нова угода передбачає, що Meta та інвестиційна компанія Blue Owl Capital розділять право власності на дата-центр Hyperion, причому Meta залишить собі лише 20% частку. Фінансування проєкту організовано через складну структуру, яка дозволяє не перевантажувати баланс технологічного гіганта боргами.

Структура рекордної угоди

Фінансування проєкту було організовано банком Morgan Stanley через створення спеціальної юридичної особи. Ця структура залучила понад $27 мільярдів фінансування та близько $2,5 мільярда акціонерного капіталу. Головним кредитором виступила одна з найбільших у світі інвестиційних компаній Pimco.

За умовами угоди, Meta виступатиме як розробник, оператор та орендар проєкту, будівництво якого планується завершити у 2029 році. Сама Meta профінансує близько $6 мільярдів на будівництво через свою 20% частку.

Cторони зробили фінальний крок, успішно розмістивши облігації для фінансування угоди. Ці цінні папери отримали високий інвестиційний рейтинг A+ від S&P Ratings. Вже в п'ятницю вранці облігації торгувалися зі значною премією, що свідчить про високий інтерес з боку інвесторів.

Масштаб проєкту Hyperion

Дата-центр Hyperion, розташований у сільській місцевості штату Луїзіана, є найбільшим з 29 дата-центрів Meta по всьому світу. Площа комплексу становить майже 372 тисячі квадратних метрів.

Очікується, що на повну потужність об'єкт зможе споживати до 5 гігаватів електроенергії — цього достатньо для живлення приблизно 4 мільйонів американських домогосподарств. Енергетична компанія Entergy Corp. зобов'язалася забезпечити до 3 ГВт потужності для кампусу до грудня 2028 року.