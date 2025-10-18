Multi від Мінфін
18 жовтня 2025, 9:00

Ціна російської нафти вперше з весни впала нижче $50 за барель

Нафтогазові доходи російського бюджету, що стрімко скорочуються, отримали новий удар. Вартість нафти сорту Urals, головної експортної марки росії, вперше з весни опустилася нижче за позначку $50 за барель. Це створює додаткові проблеми для фінансування рекордно високих військових видатків кремля. Про це повідомляє Moscow Times.

Нафтогазові доходи російського бюджету, що стрімко скорочуються, отримали новий удар.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними трейдерів, у середині тижня в порту Приморськ на Балтійському морі котирування опускалися до $47,4 за барель. Унаслідок цього ціна Urals вперше виявилася нижчою за оновлену цінову стелю, встановлену Євросоюзом на рівні $47,6.

Причини обвалу на ринку

Падіння цін на російську нафту відбувається на тлі загального зниження світових котирувань. Вартість еталонного сорту Brent за останні три тижні впала на 15% і зараз торгується трохи вище за $60 за барель.

На думку аналітиків, на ринок впливають кілька ключових факторів. По-перше, перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС знизило геополітичну напруженість на Близькому Сході, а разом з нею і ризики для транспортування нафти через Суецький канал та Червоне море.

По-друге, ринок дедалі більше фокусується на надлишку нафти, який створюють країни ОПЕК+, поступово нарощуючи видобуток. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2026 році надлишок нафти на світовому ринку може досягти рекордних 4 млн барелів на добу.

Проблеми для бюджету росії

Падіння цін на нафту створює серйозні проблеми для федерального бюджету рф, який за перші дев'ять місяців 2025 року вже втратив 21% сировинних доходів.

Спочатку проєкт бюджету на 2025 рік верстався з розрахунку ціни Urals у $70 за барель. Згодом цей прогноз довелося знизити до $58, а план з нафтогазових доходів був радикально урізаний: з 10,9 трлн до 8,6 трлн рублів.

У бюджет на 2026 рік міністерство фінансів росії заклало ціну на Urals на рівні $59 за барель. Очікується, що сировинні надходження залишаться на низькому рівні — 8,9 трлн рублів, що на 20% менше, ніж у 2024 році. За оцінками мінфіну рф, на тлі рекордних військових витрат це призведе до дефіциту бюджету в розмірі 3,8 трлн рублів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
