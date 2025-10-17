Бюджетний комітет рекомендує уряду підвищити зарплати військовим

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав ініціативу, яка рекомендує уряду переглянути розмір заробітних плат військовослужбовцям у бік збільшення. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Рішення було ухвалене через підтримку відповідної правки до бюджетного законопроєкту, поданої народною депутаткою Анною Пуртовою.

Наразі немає конкретних деталей щодо того, наскільки саме буде підвищено виплати військовим.

Железняк зазначає, що це є лише дорученням, і уряд теоретично може його проігнорувати.

Народний депутат також додав, що більшість його власних поправок до бюджету спрямована на перерозподіл коштів. Він пропонує забрати фінансування з «популістичних видатків» (наприклад, «кешбек», телемарафон, «стратегічні комунікації») і спрямувати їх на потреби армії.

Фінальні деталі, включно з розмірами підвищення, стануть відомі після того, як проєкт закону буде підготовлено до другого читання.