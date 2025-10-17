У «Дії» з’явилася нова облігація — «Лисичанськ»

У застосунку «Дія» стала доступна облігація «Лисичанськ» з прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року. Про це повідомляє перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як придбати

Відкрийте застосунок.

Оберіть розділ Військові облігації.

Виберіть облігацію, партнера та кількість.

Підпишіть й оплатіть.

За словами Федорова, українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через «Дію». Це майже 22,4 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.

«Кожна придбана військова облігація забезпечує наших військових технікою, провізією та медикаментами, а також зміцнює економіку», — зазначив він.