Банк HSBC значно підвищив свій прогноз щодо ціни на золото, припускаючи, що вартість дорогоцінного металу може досягти $5 000 за тройську унцію у 2026 році. Основними чинниками, які підживлюватимуть це зростання, називають посилення геополітичної напруги, економічну невизначеність та ослаблення долара США. Про це повідомляє Reuters.
HSBC прогнозує, що ціна на золото може сягнути $5 000 у 2026 році
Нові прогнози та причини зростання
У п'ятницю, 17 жовтня, ціна на золото вже встановила черговий рекорд, піднявшись до $4 378,69 за тройську унцію, і прямує до найбільшого тижневого зростання з грудня 2008 року.
HSBC підняв середній прогноз ціни на золото на 2025 рік на $100 — до $3 455 за тройську унцію.
«Раллі золота, ймовірно, триватиме протягом першої половини 2026 року через геополітичні ризики, невизначеність економічної політики та зростання державного боргу», — заявили в банку.
На відміну від попередніх періодів зростання, HSBC вважає, що більшість нових інвесторів, які прийшли на ринок, залишаться навіть після спаду ралі. Їхній інтерес зумовлений не лише потенційним зростанням ціни, а й ключовою роллю золота як активу-притулку та диверсифікатора ризиків.
Протилежний погляд: ANZ очікує спад
Підтримку цінам на золото, як очікується, надаватиме і цикл зниження ставок Федеральною резервною системою США (ФРС). Однак HSBC зазначає, що позитивний вплив від пом'якшення монетарної політики, як правило, згасає в міру завершення циклу.
Тим часом банк ANZ оприлюднив більш поміркований прогноз. Аналітики ANZ очікують, що ціна на золото сягне піка близько $4 600 за тройську унцію до червня 2026 року, після чого почнеться поступовий спад. Цей спад пов’язують із завершенням циклу пом'якшення політики ФРС та появою більшої ясності щодо економічного зростання США.
