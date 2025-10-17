Multi від Мінфін
17 жовтня 2025, 14:35

HSBC прогнозує, що ціна на золото може сягнути $5 000 у 2026 році

Банк HSBC значно підвищив свій прогноз щодо ціни на золото, припускаючи, що вартість дорогоцінного металу може досягти $5 000 за тройську унцію у 2026 році. Основними чинниками, які підживлюватимуть це зростання, називають посилення геополітичної напруги, економічну невизначеність та ослаблення долара США. Про це повідомляє Reuters.

Банк HSBC значно підвищив свій прогноз щодо ціни на золото, припускаючи, що вартість дорогоцінного металу може досягти $5 000 за тройську унцію у 2026 році.
Фото: НБУ

Нові прогнози та причини зростання

У п'ятницю, 17 жовтня, ціна на золото вже встановила черговий рекорд, піднявшись до $4 378,69 за тройську унцію, і прямує до найбільшого тижневого зростання з грудня 2008 року.

HSBC підняв середній прогноз ціни на золото на 2025 рік на $100 — до $3 455 за тройську унцію.

«Раллі золота, ймовірно, триватиме протягом першої половини 2026 року через геополітичні ризики, невизначеність економічної політики та зростання державного боргу», — заявили в банку.

На відміну від попередніх періодів зростання, HSBC вважає, що більшість нових інвесторів, які прийшли на ринок, залишаться навіть після спаду ралі. Їхній інтерес зумовлений не лише потенційним зростанням ціни, а й ключовою роллю золота як активу-притулку та диверсифікатора ризиків.

Протилежний погляд: ANZ очікує спад

Підтримку цінам на золото, як очікується, надаватиме і цикл зниження ставок Федеральною резервною системою США (ФРС). Однак HSBC зазначає, що позитивний вплив від пом'якшення монетарної політики, як правило, згасає в міру завершення циклу.

Тим часом банк ANZ оприлюднив більш поміркований прогноз. Аналітики ANZ очікують, що ціна на золото сягне піка близько $4 600 за тройську унцію до червня 2026 року, після чого почнеться поступовий спад. Цей спад пов’язують із завершенням циклу пом'якшення політики ФРС та появою більшої ясності щодо економічного зростання США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
