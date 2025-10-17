Захист енергоінфраструктури: аудит Рахункової палати виявив системні недоліки та незавершеність робіт

Рахункова палата України провела аудит експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору за 2023−2024 роки та виявила низку системних недоліків, які призвели до незавершеності робіт та неефективного використання коштів. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Незавершеність та непрозорість

Проєкт, координатором якого виступило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, мав на меті захист об'єктів енергосистеми від російських атак. На його фінансування було передбачено 35,9 млрд грн, проте використано лише 18,71 млрд грн.

Аудитори встановили, що проєкт мав недосконалу систему моніторингу та звітування і суттєві прогалини на етапі планування.

Ключові проблеми, виявлені Рахунковою палатою:

Низький рівень готовності: На кінець 2024 року роботи залишилися незавершеними. Середній рівень готовності захисних споруд від БПЛА склав менш ніж 75% від плану, а фортифікаційних споруд протиракетного захисту — менше ніж 25%.

Брак досвіду: Агентство відновлення, яке не є профільним органом у сфері захисту енергетичної інфраструктури, не мало досвіду у розробці спеціалізованих інженерних рішень. Аналогічний брак досвіду виявлено у регіональних Службах відновлення та підрядників.

Непрозорі закупівлі: Проєкт реалізовувався за спрощеною процедурою «проектуй-будуй», яка не має належного врегулювання. Закупівлі здійснювались через прямі договори без відкритих торгів, що суттєво знизило рівень прозорості та конкуренції.

Фінансові порушення

Аудит також виявив фінансові порушення через недостатній контроль з боку замовників (Служб відновлення):

Завищення договірної ціни, обсягу та вартості робіт.

Невідображення в обліку боргових зобов'язань.

Рахункова палата наголосила на необхідності терміново скоригувати договірну вартість робіт та кошторисну документацію в регіонах.

Аудитори закликали уряд та профільні міністерства внести зміни до нормативно-правових актів, щоб визначити чіткі вимоги до планування, реалізації та звітування за експериментальними проєктами.

Рахункова палата підкреслила, що всі виявлені помилки необхідно врахувати при реалізації нового аналогічного проєкту, затвердженого урядом у лютому 2025 року, щоб уникнути повторення системних прорахунків.

Під час аудиту було усунуто окремі недоліки: скориговано завищену вартість виконаних робіт на загальну суму понад 29,8 млн грн.