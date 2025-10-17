Рахункова палата України провела аудит експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору за 2023−2024 роки та виявила низку системних недоліків, які призвели до незавершеності робіт та неефективного використання коштів. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.
Захист енергоінфраструктури: аудит Рахункової палати виявив системні недоліки та незавершеність робіт
Незавершеність та непрозорість
Проєкт, координатором якого виступило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, мав на меті захист об'єктів енергосистеми від російських атак. На його фінансування було передбачено 35,9 млрд грн, проте використано лише 18,71 млрд грн.
Аудитори встановили, що проєкт мав недосконалу систему моніторингу та звітування і суттєві прогалини на етапі планування.
Ключові проблеми, виявлені Рахунковою палатою:
- Низький рівень готовності: На кінець 2024 року роботи залишилися незавершеними. Середній рівень готовності захисних споруд від БПЛА склав менш ніж 75% від плану, а фортифікаційних споруд протиракетного захисту — менше ніж 25%.
- Брак досвіду: Агентство відновлення, яке не є профільним органом у сфері захисту енергетичної інфраструктури, не мало досвіду у розробці спеціалізованих інженерних рішень. Аналогічний брак досвіду виявлено у регіональних Службах відновлення та підрядників.
- Непрозорі закупівлі: Проєкт реалізовувався за спрощеною процедурою «проектуй-будуй», яка не має належного врегулювання. Закупівлі здійснювались через прямі договори без відкритих торгів, що суттєво знизило рівень прозорості та конкуренції.
Фінансові порушення
Аудит також виявив фінансові порушення через недостатній контроль з боку замовників (Служб відновлення):
- Завищення договірної ціни, обсягу та вартості робіт.
- Невідображення в обліку боргових зобов'язань.
Рахункова палата наголосила на необхідності терміново скоригувати договірну вартість робіт та кошторисну документацію в регіонах.
Аудитори закликали уряд та профільні міністерства внести зміни до нормативно-правових актів, щоб визначити чіткі вимоги до планування, реалізації та звітування за експериментальними проєктами.
Рахункова палата підкреслила, що всі виявлені помилки необхідно врахувати при реалізації нового аналогічного проєкту, затвердженого урядом у лютому 2025 року, щоб уникнути повторення системних прорахунків.
Під час аудиту було усунуто окремі недоліки: скориговано завищену вартість виконаних робіт на загальну суму понад 29,8 млн грн.
…З метою подолання наслідків атак і забезпечення стійкості енергосистеми у 2023−2024 роках Кабінет Міністрів України (Уряд) реалізував експериментальний проект із будівництва, реконструкції та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу…
Уверен, что «эксперты» знают что такое «экспериментальный проект» и какие требования к его реализации.
…Загалом на фінансування проекту протягом 2023−2024 років було передбачено 35,9 млрд грн, із яких фактично надійшло 29,97 млрд грн, а було використано лише 18,71 млрд грн…
Конечно, для экспертов не секрет, как финансируются подобные проекты и из каких источников.
…- мав належну нормативно-правову основу та визначену мету, але неповною мірою відповідав вимогам сучасного проектного менеджменту…
Эксперты конечно знают почему «экспериментальные» проекты могут иметь подобные «проблемы».
…мав фінансове забезпечення з непрогнозованих та несталих джерел…
Ну и вывод —
…Уряду доручити: відповідним міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, уповноваженому органу у сфері захисту критичної інфраструктури підготувати та внести на розгляд Уряду проєкт нормативно-правового акта (актів), що визначає поняття, мету, підходи до реалізації та вимоги до звітування за результатами виконання експериментальних проєктів…
Или, как обычно …аби що ляпнуть???