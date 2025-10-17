Paxos помилково випустила 300 трлн токенів PYUSD, Kraken купує Small Exchange за $100 млн: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Технічний збій у Paxos: провайдер помилково випустив 300 трильйонів PYUSD, спричинивши збої в DeFi

Провайдер інфраструктури Paxos, що обслуговує стейблкоїн PYUSD від PayPal, 15 жовтня 2025 року випадково випустив величезну кількість токенів — 300 трильйонів PYUSD.

Компанія Paxos пояснила, що інцидент стався через внутрішню технічну помилку, а не внаслідок злому. Проблему вдалося швидко усунути: менш ніж за пів години усі помилково випущені токени були спалені (знищені), після чого було випущено коректну кількість — 300 мільйонів PYUSD.

Незважаючи на швидке виправлення, інцидент спричинив короткочасні збої у роботі DeFi-протоколів. Як запобіжний захід, децентралізована кредитна платформа Aave була змушена тимчасово призупинити операції зі «стейблкоїном» PayPal.

Після цієї події курс PYUSD ненадовго втратив прив'язку до долара США, але швидко відновив паритет, як тільки технічну помилку було виправлено.

В Австралії можуть обмежити криптобанкомати через високий ризик відмивання грошей та шахрайства

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берке ініціював законодавчі зміни, які нададуть Генеральному директору Австралійського центру звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC) право обмежувати або повністю забороняти фінансові продукти та послуги з підвищеним ризиком відмивання грошей.

CEO AUSTRAC Брендан Томас підтримав ініціативу, зазначивши, що нові повноваження дозволять агентству швидше реагувати на виклики, зокрема пов’язані з криптовалютами. Він наголосив, що криптобанкомати становлять особливий ризик через можливість швидкого та майже анонімного переказу коштів.

«Ми й досі спостерігаємо неприпустимий рівень ризику відмивання грошей через деякі канали. Наприклад, криптовалютні транзакції дедалі частіше інтегруються у схеми відмивання, а криптобанкомати несуть ще більші ризики», — заявив Томас.

Робоча група AUSTRAC навела тривожну статистику, яка підтверджує необхідність регулювання:

Різке зростання: Кількість криптобанкоматів в Австралії за шість років зросла з 23 до 2000.

Обсяги транзакцій: Щорічно через ці пристрої відбувається близько 150 000 транзакцій на суму понад $275 млн.

Висока вразливість: Шокуючі 85% активних користувачів цих пристроїв виявилися або жертвами шахрайства, або особами, яких змусили переказувати кошти.

Група ризику: Найбільш активними користувачами є люди віком 50−70 років, на яких припадає майже 72% транзакцій. AUSTRAC вважає цю вікову категорію найбільш вразливою до фінансових зловживань.

Обсяг ліквідацій перевищив $715 млн на тлі падіння біткоїна

Вчора, 16 жовтня, увечері біткоїн в моменті впав до $107 662, але потім дещо відіграв свої позиції.

Протягом 24 годин обсяг ліквідацій ф'ючерсних контрактів на ринку криптовалют перевищив $715 мільйонів. За цей період було примусово закрито позиції майже 206 тисяч трейдерів.

Найбільше постраждали ті, хто грав на підвищення (лонг-позиції), втративши понад $530 млн, тоді як збитки «шортистів» склали близько $187 млн. Основні втрати припали на торгівлю біткоїном ($235 млн) та Ethereum ($160 млн).



Kraken купує Small Exchange за $100 млн: біржа створює плацдарм у США для торгівлі криптодеривативами

Криптовалютна біржа Kraken оголосила про придбання американського ринку деривативів Small Exchange в IG Group. Сума угоди, що становить $100 мільйонів, дозволить Kraken вийти на ринок, який перебуває під наглядом Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).

Метою цього стратегічного кроку є створення повноцінного деривативного майданчика у Сполучених Штатах. Керівництво Kraken очікує, що це значно зміцнить її позиції на найбільшому фінансовому ринку світу.

Small Exchange має статус Designated Contract Market (DCM) — регульованого ринку деривативів. Отримання цього статусу дозволить Kraken під наглядом CFTC:

Розробляти та створювати ринки біржових деривативів.

Запустити в США повністю нативний пакет деривативних продуктів, який доповнить існуючу глобальну торговельну інфраструктуру Kraken.

Біржа підкреслює, що це відкриє доступ до «високоефективних, прозорих і регульованих продуктів» для американських інвесторів.