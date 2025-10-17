Multi від Мінфін
17 жовтня 2025, 10:00

У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — O.Bank

До програми «Бонус до депозиту» від «Мінфін» приєднався новий учасник — O.Bank. Це цифровий банк, який працює в Україні на ліцензії Ідея Банку і пропонує банківські послуги через мобільний застосунок.

До програми «Бонус до депозиту» від «Мінфін» приєднався новий учасник — O.

Відтепер ви можете відкрити гривневий депозит в O.Bank на строк 6, 9 або 12 місяців і гарантовано отримати бонус від «Мінфіну» — від 0,4% до 1%.

Нижче актуальні умови акції (станом на 15.10.25):

Бонус додається до процентної ставки депозиту та виплачується в гривнях за курсом НБУ на дату оформлення вкладу.

Як отримати бонус від «Мінфіну»

Щоб отримати бонус, перед відкриттям депозиту в O.Bank заповніть заявку на сайті«Мінфіну». А після цього — підтвердьте розміщення вкладу за посиланням на нашому сайті.

Виплата бонусу від «Мінфіну» відбувається протягом 32 днів після підтвердження депозиту.

Які депозити беруть участь в акції

  • Вклад «О.Депозит»
  • Валюта: гривня
  • Строк: 6, 9, 12 місяців
  • Оформлення тільки через застосунок O.Bank
  • Мінімальна сума вкладу — від 100 000 грн

Зверніть увагу

Є можливість поповнення депозиту «О.Депозит», відкритого в межах акції. Сума кожного поповнення від 100 000 грн:

  • для вкладів на 6 міс. — 10 днів з моменту відкриття депозиту;
  • для вкладів на 9 та 12 місяців — 30 днів з моменту відкриття депозиту.

💰 Відкрити депозит з бонусом в O.Bank

В акції не беруть участь депозити:

  • З сумою вкладу менше ніж 100 000 гривень
  • З терміном вкладу, відмінним від 6, 9, 12 місяців
  • Відкриті до подання заявки на сайті «Мінфін»
  • Оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади в банку впродовж останніх 30 днів до подання заявки на участь в акції
  • Що не відповідають умовам акції

💡 Програма «Бонус до депозиту» від «Мінфіну» дає змогу вкладникам збільшувати прибутковість депозитів. Достатньо залишити заявку перед відкриттям вкладу й підтвердити розміщення коштів через спеціальну форму на сайті — і «Мінфін» нарахує додатковий бонус до базової ставки банку. Користуйтесь цією можливістю та отримуйте більше вигоди.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
