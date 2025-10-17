Першу сходинку серед найбільш високооплачуваних футболістів посів Кріштіану Роналду. Його зарплата в фтбольному клубі Аль-Наср становить $230 млн, а поза спортом він заробив за рік $50 млн, повідомляє Forbes.
Forbes назвав найбільш високоопачуаваного футболіста світу. І це не Мессі
Для підрахунків було враховано доходи гравців у спорті (зарплати, бонуси, призові, іміджеві права) і позаспортивні доходи (спонсорські угоди, бізнес тощо) за рік.
За результатом дослідження топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу виглядає наступним чином:
Кріштіану Роналду (Аль-Наср) — $280 млн (230+50)
Ліонель Мессі (Інтер Маямі) — 130 (60+70)
Карім Бензема (Аль-Іттіхад) — 104 (100+4)
Кіліан Мбаппе (Реал) — 95 (70+25)
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) — 80 (60+20)
Вінісіус Жуніор (Реал) — 60 (40+20)
Мохамед Салах (Ліверпуль) — 55 (35+20)
Садьо Мане (Аль-Наср) — 54 (50+4)
Джуд Беллінгем (Реал) — 44 (29+15) млн
Ламін Ямаль (Барселона) — 43 (33+10)
Скільки загалом грошей у Роналду
Як повідомляв «Мінфін», за всю кар'єру Роналду заробив близько $1,9 млрд. Це робить його найбагатшим в історії футболістом — статки Ліонеля Мессі оцінюються у $1,7 млрд.
Серед усіх спортсменів Кріштіану посідає третю сходинку, більше грошей — у зірки НБА Майкла Джордана та гольфіста Тайгера Вудса.
