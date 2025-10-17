Forbes назвав найбільш високоопачуаваного футболіста світу. І це не Мессі

Першу сходинку серед найбільш високооплачуваних футболістів посів Кріштіану Роналду. Його зарплата в фтбольному клубі Аль-Наср становить $230 млн, а поза спортом він заробив за рік $50 млн, повідомляє Forbes.

Для підрахунків було враховано доходи гравців у спорті (зарплати, бонуси, призові, іміджеві права) і позаспортивні доходи (спонсорські угоди, бізнес тощо) за рік.

За результатом дослідження топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу виглядає наступним чином:

Кріштіану Роналду (Аль-Наср) — $280 млн (230+50)

Ліонель Мессі (Інтер Маямі) — 130 (60+70)

Карім Бензема (Аль-Іттіхад) — 104 (100+4)

Кіліан Мбаппе (Реал) — 95 (70+25)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) — 80 (60+20)

Вінісіус Жуніор (Реал) — 60 (40+20)

Мохамед Салах (Ліверпуль) — 55 (35+20)

Садьо Мане (Аль-Наср) — 54 (50+4)

Джуд Беллінгем (Реал) — 44 (29+15) млн

Ламін Ямаль (Барселона) — 43 (33+10)

Скільки загалом грошей у Роналду

Як повідомляв «Мінфін», за всю кар'єру Роналду заробив близько $1,9 млрд. Це робить його найбагатшим в історії футболістом — статки Ліонеля Мессі оцінюються у $1,7 млрд.

Серед усіх спортсменів Кріштіану посідає третю сходинку, більше грошей — у зірки НБА Майкла Джордана та гольфіста Тайгера Вудса.