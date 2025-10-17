Multi від Мінфін
17 жовтня 2025, 11:02

Індійські НПЗ готуються скоротити імпорт російської нафти — Reuters

Деякі індійські нафтопереробні заводи готуються скоротити імпорт російської нафти, очікуючи на поступове зменшення обсягів, оскільки США тиснуть на Нью-Делі, щоб той припинив купувати російську нафту, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Деякі індійські нафтопереробні заводи готуються скоротити імпорт російської нафти, очікуючи на поступове зменшення обсягів, оскільки США тиснуть на Нью-Делі, щоб той припинив купувати російську нафту, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Президент США Дональд Трамп у середу, 15 жовтня, заявив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати нафту з Росії, основного свого постачальника.

Індійські нафтопереробні заводи повідомили, що уряд офіційно не повідомляв їх про припинення закупівель російської нафти. Джерела заявили, що важко негайно припинити купувати російську нафту, оскільки раптовий перехід до купівлі іншої сирої нафти призведе до зростання світових цін на нафту і загрожуватиме розпалом інфляції.

Згідно з урядовими даними, з квітня по вересень, за перші шість місяців цього фінансового року, Індія імпортувала 1,75 мільйона барелів російської сирої нафти на день, при цьому її частка скоротилася приблизно до 36% від загального імпорту нафти Індією з 40% за аналогічний період минулого року.

Імпорт сирої нафти зі США до Індії зріс на 6,8% у річному обчисленні до приблизно 213 тис. барелів на добу, що становить 4,3% імпорту.

Дані також свідчать, що частка близькосхідної нафти за шість місяців до вересня 2025 року зросла з 42 до 45%.

США тиснуть на Індію

Нагадаємо, 27 серпня набули чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії, що є найвищим тарифом в Азії. Мита запровадив Дональд Трамп для Індії, зокрема, за закупівлю російської нафти.

19 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Індія отримує прибуток від різкого збільшення закупівель російської нафти під час війни в Україні, і Вашингтон вважає таку ситуацію неприйнятною.

У свою чергу Індія заявила 16 жовтня, що двома головними цілями країни є забезпечення стабільних цін на енергоносії та безпека постачання. «Нашим постійним пріоритетом було захищати інтереси індійського споживача за умов нестабільної енергетичної ситуації. Наша імпортна політика повністю керується цією метою», — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни.

Джерело: Мінфін
