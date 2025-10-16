Українці задекларували 36 млрд гривень іноземних доходів

Цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину. Іноземних доходів з початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна — 15,9 млрд гривень. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.