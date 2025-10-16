Цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину. Іноземних доходів з початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна — 15,9 млрд гривень. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
16 жовтня 2025, 18:59
Українці задекларували 36 млрд гривень іноземних доходів
Яки суми декларують
Найбільші суми громадяни декларували від:
- продажу об'єктів рухомого чи нерухомого майна — 7,5 млрд грн,
- інвестиційних доходів — 6,1 млрд грн,
- інших оподатковуваних доходів — 4,8 млрд грн,
- доходів від здавання майна в оренду — 3,7 млрд гривень.
За 9 місяців громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.
Рекордну суму — понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначено до сплати мешканцем Києва.
Джерело: Мінфін
