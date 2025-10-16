Україна створює найсприятливіші умови для інвестицій, попри війну — Гетманцев

Сьогодні Україна має одні з найсприятливіших умов для залучення капіталу серед багатьох країн світу — навіть попри повномасштабну війну. Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі заявив Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев, повідомляє кореспондент «Мінфіну».

Деталі

«Я закликаю всіх інвестувати в Україну. Ми маємо конкурентні переваги — від рівня зарплат до можливостей у сферах оборони, IT, переробки та аграрного виробництва. Водночас держава розуміє, що без системних змін та зниження ризиків цього не буде», — зазначив Гетманцев.

Головні виклики — війна, тіньова економіка, бюрократія

Головною перешкодою для інвесторів залишається війна — «найбільший військовий конфлікт у Європі з 1945 року». Втім, навіть у таких умовах уряд працює над створенням стабільних правил гри.

Серед ключових напрямів, які потребують прискорення:

Детінізація економіки. «Ми не можемо розраховувати на західні інвестиції, якщо інвестору доводиться вивчати, як ухилятися від податків, аби конкурувати. Бізнес сьогодні вже сам вимагає масової детінізації — це добрий сигнал», — наголосив голова Податкового комітету.

Дерегуляція. За його словами, новий уряд уже розробив дорожню карту зі скасування понад тисячі дозволів, які стримують підприємницьку активність.

Євроінтеграція. За останні три роки Україна ухвалила рекордну кількість євроінтеграційних рішень, і «сьогодні в парламенті немає політичних суперечок щодо цього напрямку».

Наступні пріоритети — дешеві гроші та воєнне страхування

Уряд також назвав два критично важливі фактори для залучення інвестицій — доступне фінансування та розвиток систем страхування воєнних ризиків.

«Це два завдання, які ми маємо довести до кінця. Без них великі інвестиції в Україну залишатимуться обмеженими», — підсумував Гетманцев.

За його словами, нині прямі іноземні інвестиції демонструють спад порівняно з попереднім роком, але тенденцію можна змінити, якщо держава й бізнес спільно забезпечать рівні умови, прозорі правила гри та стабільну податкову політику.