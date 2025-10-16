Світовий банк планує інвестувати в українські страхові компанії

Міжнародна фінансова корпорація (МФК), яка входить до групи Світового банку, інвестуватиме у капітал українських страхових компаній. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний за результатами зустрічі з керівництвом Світового банку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Це важливий позитивний меседж для українських страховиків та міжнародних компаній, які розглядають регіони інвестування», — підкреслив Пишний.

За його словами, небанківський сектор, зокрема страховий, пройшов етап кардинального якісного оновлення і тепер може бути цікавим для іноземних інвесторів.

Очільник Нацбанку зазначив, що під час зустрічі детально обговорили проєкти, які сприятимуть розвитку страхового ринку України.

З лютого 2022 року до 31 серпня 2025 року групою Світового банку для України було мобілізовано понад $81 мільярд фінансової підтримки, переважну більшість якої залучено від імені донорів та партнерів.

«Це колосальна підтримка, яка засвідчує ефективне партнерство з українськими інституціями та непохитне сприяння перемозі України. Вдячні й закликаємо партнерів надалі допомагати нашій країні», — заявив голова НБУ.