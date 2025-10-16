Multi від Мінфін
16 жовтня 2025, 16:52

Воєнні дії та брак кадрів: Бізнес погіршив оцінки ділової активності

У третьому кварталі 2025 року бізнес зберіг позитивні оцінки ділової активності впродовж наступних 12 місяців. Респонденти й надалі очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств на тлі помірного посилення інфляційних та курсових очікувань, повідомляє регулятор.

У третьому кварталі 2025 року бізнес зберіг позитивні оцінки ділової активності впродовж наступних 12 місяців.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 102.5% порівняно зі 103.1% у другому кварталі 2025 року.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Вплив браку кваліфікованих працівників є все ще вагомим. Водночас відчутно послабився вплив курсового чинника.

Очікування бізнесу

Бізнес і надалі очікував на збільшення обсягу виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців помірнішими темпами: баланс відповідей — 6.1% (в II кварталі — 9.2%).

Інфляція

Інфляційні очікування дещо посилились: у III кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.4% порівняно з 10.9% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15.0%, збільшилася до 22.0% з 15.0% у попередньому опитуванні.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 79.8% респондентів. П’ятий квартал поспіль спостерігалось посилення очікувань щодо зростання цін на світових ринках. Також респонденти очікували на посилення впливу курсового чинника. Натомість другий квартал поспіль послаблювались очікування стосовно впливу чинника «податкові зміни».

Курс

Респонденти посилили курсові очікування до 44.11 грн/дол. США з 43.84 грн/дол. США у попередньому кварталі. 60.2% респондентів очікували обмінний курс понад 43.50 грн/дол. США, 38.6% респондентів — у межах 40.51 — 43.50 грн/дол. США.

Власний розвиток

Бізнес зберіг негативні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 4.5% порівняно з «мінус» 5.3% у II кварталі.

Респонденти й надалі позитивно оцінювали зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 1.7% (у IІ кварталі 2025 року — 2.4%).

Оптимістичні очікування продемонстрували підприємства енерго- та водопостачання, переробної промисловості, інших видів діяльності та сільського господарства. Натомість респонденти будівництва, транспорту та зв'язку і торгівлі мали стримані оцінки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
