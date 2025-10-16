Barclays попереджає про проблеми на ринку держоблігацій Великобританії

Barclays підкреслив зростання тиску на ринок державних облігацій Великобританії напередодні майбутнього бюджету, звертаючи увагу на те, що дохідність 30-річних держоблігацій досягла рівнів, що не спостерігалися з 1998 року, пише investing.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

У звіті, опублікованому в середу, Barclays зазначає, що прибутковість 30-річних держоблігацій різко зросла з 4,5% рік тому до 5,7% останнім часом, тоді як прибутковість 10-річних держоблігацій зросла з 1,0% до майже 4,7% з 2022 року.

Це підвищення вартості запозичень суттєво впливає на перспективи державних фінансів Великобританії, незважаючи на те, що країна не є фіскальним винятком серед розвинених економік за традиційними показниками боргу та дефіциту.

Інвестиційний банк зазначає «ступінчасту зміну» у пропозиції держоблігацій, яку мають поглинути приватні ринки, при цьому чиста пропозиція тепер у середньому становить 4% від ВВП.

Прогнозується, що частка приватного сектора зросте в середньому на 6% від ВВП протягом наступних чотирьох фінансових років порівняно із середнім показником до 2019 року у 2,5%, створюючи «постійний тиск на прибутковість» і ставлячи під сумнів здатність ринку до поглинання.

Barclays підкреслює, що уряд «більше не користується «привілеєм позичальника'» і має перекалібрувати пропозицію відповідно до «еластичнішої і менш передбачуваної бази попиту».

Середньозважений термін погашення первинної пропозиції держоблігацій, який перевищував 20 років у 2016−17 роках, за прогнозами, впаде нижче 10 років у 2025−26 роках, оскільки Управління з управління боргом Великобританії зосередиться на економічно ефективному випуску.

У звіті робиться висновок, що майбутній бюджет є «ключовим моментом для оголошення заходів, необхідних для підтримки та зміцнення довіри ринку», при цьому ринки оцінюватимуть бюджет за тим, чи є його заходи консолідації «достовірними та реалізованими».