M&A ринок в Україні зберігає стабільні темпи зростання у 2025 році — KPMG

Український ринок злиттів і поглинань (M&A) демонструє сталу траєкторію зростання протягом останніх дев’яти місяців, попри воєнні та геополітичні виклики, що зберігаються. Про це йдеться у звіті KPMG.

Кількість угод

Звіт KPMG зазначає, що за перші дев’ять місяців 2025 року в Україні було зафіксовано 45 угод на загальну розкриту суму $806 млн, що становить зростання обсягів угод на 22% та збільшення вартості на 8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Однак обмежена прозорість ринку залишається характерною рисою українського M&A-сегменту: лише 53% угод мали розголошені дані про вартість у 2025 році (для порівняння — 59% у попередньому році), що свідчить про те, що реальний обсяг ринку може бути вищим, ніж офіційно задекларовано.

Основні показники ринку та ключові угоди

Дві головні угоди разом становили 56% від загальної розкритої вартості ринку у перші дев’ять місяців 2025 року, ставши рушійною силою його загального зростання:

Придбання компанією МХП 92% акцій іспанського виробника птиці та свинини Uvesa на суму 270 млн євро.

Придбання компанією «Київстар» сервісу виклику авто та доставки «Уклон» (Uklon) за $155 млн.

Ці угоди були оголошені у першій половині 2025 року, тоді як у третьому кварталі 2025 року не було зафіксовано жодної угоди, що перевищувала б 100 млн доларів США. Середній розмір угоди також залишався на рівні відповідного періоду 2024 року — 34 млн доларів США, що свідчить про збереження впевненості інвесторів.

Стійкість українських інвесторів і галузеві драйвери

Активність локальних інвесторів залишається основою українського ринку M&A, становлячи 73% усіх угод і $442 млн загальної розкритої вартості — майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Ключовими секторами залишаються інновації та технології (IT), нерухомість та будівництво, а також сільське господарство, які разом забезпечили 85% від загальної вартості угод за участю українських інвесторів за дев’ять місяців 2025 року.

Угоди за участю українських інвесторів також відзначилися успішними приватизаційними аукціонами, серед яких купівля компанією Afina Group виробника мийних засобів «Вінницяпобутхім» за $15 млн. Кінцева ціна угоди більш ніж удвічі перевищила стартову, що свідчить про зростання інтересу інвесторів до державних активів.

Зовнішня експансія

Активність українських компаній за кордоном різко зросла у перші дев’ять місяців 2025 року, склавши 40% від загальної вартості угод ($329 млн) у межах п’яти транзакцій.

Традиційно активні аграрний та IT сектори знову відіграли ключову роль. Основним рушієм зовнішньої активності стала угода агрохолдингу МХП, який придбав іспанську м’ясну компанію Uvesa.

Натомість активність іноземних інвесторів з придбання українських активів значно скоротилася — до $35 млн у межах семи угод, що є суттєвим падінням порівняно з $448 млн за аналогічний період 2024 року. Ключові іноземні інвестиції були зосереджені у сферах логістики та оборонних технологій.