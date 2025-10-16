Multi від Мінфін
16 жовтня 2025, 14:29

З 2022 року Україна отримала понад $55,8 млрд бюджетної підтримки через проєкти Світового банку

Україна вже отримала понад $55,8 млрд бюджетної підтримки від міжнародних партнерів через проєкти Світового банку. Ці кошти було спрямовано на пріоритетні видатки у соціальній сфері та на підтримку економічного відновлення. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з Президентом Групи Світового банку Аджаєм Бангою.

Україна вже отримала понад $55,8 млрд бюджетної підтримки від міжнародних партнерів через проєкти Світового банку.

Деталі

«Завдяки залученим через різні механізми Банку коштам ми можемо підтримувати ліквідність державного бюджету, реалізовувати інституційні та структурні реформи, впроваджувати інвестиційні проєкти, що відповідають стратегічним пріоритетам з відновлення», — зазначив Марченко.

Загалом на підтримку України Світовому банку вдалося мобілізувати понад $81,7 млрд від донорів і партнерів.

Марченко окреслив партнерам виклики для енергетики через масштабні російські атаки.

Нещодавні обстріли критичної інфраструктури вже завдали збитків на понад $2 млрд. Сторони обговорили потенційні напрями співпраці для посилення енергосектору України.

Контекст

Наразі Світовий банк реалізує в Україні 22 спільні проєкти. Тільки з початку повномасштабної війни Банк започаткував 13 проєктів для соціальної підтримки населення; відновлення енергетичної, транспортної та логістичної інфраструктури, пошкодженого житла; підтримки та реформи системи охорони здоров'я, освітньої сфери; відновлення та підтримки сільського господарства, малого та середнього бізнесу та здійснення податкової та митної реформи.

У 2025 році в рамках діючого портфелю проєктів Україна отримала від Світового банку $7,9 млрд, з яких $7,2 млрд були спрямовані на бюджетну підтримку.

Також у 2025 році вже укладено 9 угод на загальну суму майже $970 млн (з яких грантів — понад $54 млн). Крім того, у поточному році залучено додаткове грантове фінансування на $182 млн в рамках трьох діючих проєктів.

До кінця року планується отримати від Світового банку наступне фінансування по проєктам: SURGE — $396 млн, RISE — майже $300 млн, LEARN — майже $105 млн, THRIVE — $17,5 млн, INSPIRE — понад $1 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
