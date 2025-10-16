США очікують відмови Японії від російських енергоносіїв

Адміністрація Трампа розраховує, що Японія припинить імпорт енергоресурсів із росії, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент на зустрічі з міністром фінансів Японії Кацунобу Като в середу, згідно з публікацією в X. Про це пише Bloomberg.

Деталі

У той час, як США подвоюють зусилля щодо скорочення продажів російських енергоносіїв, Японія неодноразово заявляла, що не планує припиняти закупівлі російського зрідженого природного газу з міркувань енергетичної безпеки.

Торік на росію припадало близько 8% імпорту ЗПГ до Японії.

Като відмовився коментувати деталі зустрічі, але на пресконференції зазначив, що «базова позиція Японії — тісно працювати з G7 задля досягнення справедливого світу в Україні та робити все можливе у цих рамках».

Японія — єдина країна у «Великої сімці», яка не зупинила і не взяла на себе зобов'язання припинити імпорт російського газу.

Бессент також повідомив у пості у X, що сторони обговорили плани щодо мобілізації стратегічних інвестицій Японії у США в рамках торговельної угоди, а також питання економічних відносин між двома країнами.