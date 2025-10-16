Уряд дозволив передавати технології Міноборони для запуску в серійне виробництво

Кабмін ухвалив постанову , яка запускає експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони України, в серійне виробництво. Це рішення відкриває державні розробки для ринку та має збільшити обсяги виробництва перевіреної техніки й розширити номенклатуру озброєнь.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Відтепер виробники отримують доступ і можливість виготовляти на основі державних технологій озброєння та військову техніку, що підтвердили ефективність у бойових умовах. Доступ надається лише перевіреним виробникам за чіткими критеріями.

Технології залишаються у власності держави та застосовуються відповідно до затверджених процедур Міністерства оборони. Виготовлена продукція постачатиметься до Збройних Сил через державні закупівлі.

До того ж доступ до технологій можуть отримати у рамках міжнародної співпраці оборонні відомства країн-партнерів за умови, що вироблені товари будуть поставлені до України як військово-технічна допомога.