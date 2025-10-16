93% українських підприємців уже використовують безготівкові платежі — гендиректор Mastercard

Малий і середній бізнес стає основним рушієм відновлення української економіки, і саме він найактивніше впроваджує сучасні фінансові технології. Про це заявила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва під час виступу на 11-му Київському міжнародному економічному форуму (КМЕФ 2025), передає кореспондент «Мінфіну».

«Коли ми говоримо про відновлення української економіки, завжди починаємо з малого і середнього бізнесу. Навіть за статистикою — 99% підприємств в Україні належать до цього сегмента. Це справжній двигун економіки», — наголосила Андреєва.

За словами очільниці Mastercard, за результатами останнього дослідження компанії, 93% представників малого і середнього бізнесу вже приймають безготівкові платежі.

«Це дуже гарний показник, ми бачимо стале зростання і те, що підприємці дедалі більше усвідомлюють переваги прозорих фінансових інструментів — швидкість, безпеку та можливість розвитку бізнесу», — зазначила вона.

Крім того, 72% опитаних підприємців повідомили, що понад половину їхнього доходу формують саме безготівкові розрахунки.

«Це ще одне підтвердження того, що цифрові платежі стали невід'ємною частиною бізнес-моделі сучасного українського підприємця», — додала гендиректорка Mastercard.