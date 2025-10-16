Як інвестору ефективно працювати з AI-інструментами: практичний воркшоп

Як штучний інтелект допомагає в ухваленні інвестиційних рішень? Для яких цілей його вже зараз використовують фонди, аналітичні компанії та приватні інвестори? Як писати промпти й мати якісний аналіз ринку за хвилини? Отримайте відповіді на практичному воркшопі від Академії Мінфін уже 30 жовтня.

Штучний інтелект може бути помічним інструментом у роботі з інвестиціями. Він допомагає швидко збирати дані, будувати сценарії, оцінювати ризики та формувати стратегії. Але все ж, повністю покладатися на AI не варто. Для ефективної роботи потрібно вміти правильно ставити запити та критично оцінювати відповіді.

Якщо ви хочете навчитися використовувати AI-інструменти для аналізу інвестиційних трендів, ризиків та пошуку можливостей — запрошуємо на практичний воркшоп від Академії Мінфін «AI та інвестиції: як інвестору аналізувати дані й працювати з інструментами».

КОЛИ: 30 жовтня, початок о 19:00

ФОРМАТ: онлайн, 1,5−2 год. + 15−20 хв. Q&A

📌 ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Для кого цей воркшоп

Воркшоп буде корисний:

інвесторам і трейдерам, які хочуть підсилити свій аналіз сучасними інструментами:

фінансовим аналітикам, які працюють із великими обсягами даних:

початківцям в інвестиціях, які прагнуть зрозуміти, як технології можуть допомогти діяти впевнено:

підприємцям і керівникам бізнесу, що хочуть прогнозувати ринкові тенденції;

усім, хто вивчає AI й хоче побачити його реальне застосування у фінансовій сфері.

Якщо ви працюєте з акціями, ETF, криптовалютою, цей воркшоп допоможе структурувати підхід і використовувати AI як помічника в роботі з інвестиціями.

Основні теми

Спікер покаже на реальних прикладах, як штучний інтелект може допомагати інвестору, і пояснить:

Які завдання AI може виконувати ефективніше за людину

Найпоширеніші міфи про AI в інвестиціях

Як фонди, аналітичні компанії, приватні інвестори вже застосовують AI

Як AI допомагає аналізувати ринки: акції, ETF, криптовалюти

Використання AI для криптовалют: аналіз новин, on-chain даних, виявлення можливостей

Нерухомість: AI для оцінки ринку та ризиків

Як правильно ставити запитання до AI, щоб отримати корисний аналітичний результат

Приклади освітніх завдань: аналіз новини, порівняння компаній, оцінка ризиків активу

Демонстрація: як AI структурує дані (таблиці, ключові фактори, тренди)

Як критично оцінювати результати від AI

Практичне використання AI-інструментів та сервісів для інвестора

Як інтегрувати AI у власний процес аналізу: стратегічні поради

Також програмою передбачено Q&A-сесію (15−20 хв.), де ви зможете поділитись власними лайфхаками щодо використання AI та отримати відповіді на запитання.

Про спікера

Воркшоп проведе МИХАЙЛО ПАЦАН — підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків.

Засновник першого Web3-університету Learn to Earn Global, IT-компанії AISync Global та блокчейн-протоколу захисту інтелектуальних активів Amsets.

Розробник методології застосування штучного інтелекту в інвестуванні (2019 р.).

Засновник і автор усіх навчальних курсів найбільшої академії фінансової грамотності (2016−2022 рр.). Лектор Києво-Могилянської бізнес-школи, KIEF Academy та університету Learn to Earn Global.

Автор численних статей для ділових видань, спікер спеціалізованих та міжнародних конференцій з питань штучного інтелекту, віртуальних активів, антикризової фінансової грамотності та інвестування.

Як взяти участь

🔗Щоб долучитися до воркшопу, зареєструйтесь за посиланням.

Кількість учасників обмежена. Встигніть забронювати місце за ціною EARLY BIRDS — 1500 гривень. Зверніть увагу, що спеціальна ціна діятиме до 26 жовтня.

Окрім онлайн-участі, ви отримаєте презентацію, додаткові матеріали та запис воркшопу. А ще на учасників чекають подарунки від Академії Мінфін.

Долучайтесь до події та навчіться використовувати AI-інструменти для інвестаналізу й ефективнішої роботи зі своїми активами.