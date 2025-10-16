У США схвалили створення банку технологічних мільярдерів, пов'язаних із Трампом

У США регулятори схвалили створення банку Erebor, який підтримує низка відомих підприємців, пов'язаних з Дональдом Трампом, повідомляє Financial Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Установа позиціонує себе як консервативну альтернативу Silicon Valley Bank, яка збанкрутувала в 2023 році, і має намір обслуговувати учасників американської «інноваційної економіки».

Erebor отримав попереднє та умовне схвалення 15 жовтня, всього через чотири місяці після подання заявки у червні. До офіційного запуску банк повинен пройти перевірки систем безпеки та комплаєнсу, що може тривати кілька місяців.

Засновники Erebor — Палмер Лаккі, засновник оборонного підрядника Anduril, та Джо Лонсдейл, голова венчурного фонду 8VC та співзасновник Palantir, пише FT.

Серед інвесторів — Founders Fund Пітера Тіля та Haun Ventures, що спеціалізується на криптоіндустрії. Назва Erebor запозичена з всесвіту Толкіна — це гора з «Хоббіта», де герой Більбо Беггінс допоміг відвоювати скарби у дракона Смауга.

Лаккі та Лонсдейл були великими спонсорами Трампа на президентських виборах 2024 року, а Тіль був прихильником віцепрезидента Джей Ді Венса, нагадує видання.

Банк орієнтований на технологічні компанії, які працюють з криптовалютами, штучним інтелектом, обороною та виробництвом, а також на приватних інвесторів із цих галузей.

«Ми хочемо бути стабільним, надійним банком з низьким рівнем ризику, який займається звичайною банківською діяльністю, не наражаючи всіх на непотрібний ризик», — сказало газеті джерело, близьке до Erebor. Очікується, що значна частина операцій банку буде пов'язана із криптовалютами.

Співзасновники Erebor вирішили відкрити банк після краху Silicon Valley Bank (SVB) у 2023 році. SVB був основним банком для американських технологічних стартапів та їх венчурних інвесторів. Стартап Luckey Anduril, який виробляє дрони, датчики та іншу військову техніку, до краху SVB в основному обслуговувався цим банком, за словами людини, близької до стартапу.

Капітал банку становить $275 млн, з яких більшу частину розміщено як регуляторний резерв. Досі всі операції фінансувалися самим Лаккі, стверджується у матеріалі FT. Головний офіс Erebor перебуватиме у Колумбусі (Огайо), додатковий — у Нью-Йорку, при цьому банк працюватиме повністю у цифровому форматі.

Erebor очолять Оуен Рапапорт, раніше співзасновник Aer Compliance, Джейкоб Хіршман (директор зі стратегії, екс-Circle) та Майк Хагедорн (президент, колишній топменеджер Valley National Bank). Лаккі і Лонсдейл не братимуть участі у повсякденному управлінні.

За даними FT, таке швидке схвалення Erebor може свідчити про прагнення адміністрації Трампа знизити регуляторні бар'єри для банків, що працюють із цифровими активами, включаючи стейблкоїни.