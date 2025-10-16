У США схвалили створення банку технологічних мільярдерів, пов'язаних із Трампом

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 жовтня 2025, 8:53

У США схвалили створення банку технологічних мільярдерів, пов'язаних із Трампом

У США регулятори схвалили створення банку Erebor, який підтримує низка відомих підприємців, пов'язаних з Дональдом Трампом, повідомляє Financial Times.

У США регулятори схвалили створення банку Erebor, який підтримує низка відомих підприємців, пов'язаних з Дональдом Трампом, повідомляє Financial Times.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіУстанова позиціонує себе як консервативну альтернативу Silicon Valley Bank, яка збанкрутувала в 2023 році, і має намір обслуговувати учасників американської «інноваційної економіки».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Установа позиціонує себе як консервативну альтернативу Silicon Valley Bank, яка збанкрутувала в 2023 році, і має намір обслуговувати учасників американської «інноваційної економіки».

Erebor отримав попереднє та умовне схвалення 15 жовтня, всього через чотири місяці після подання заявки у червні. До офіційного запуску банк повинен пройти перевірки систем безпеки та комплаєнсу, що може тривати кілька місяців.

Засновники Erebor — Палмер Лаккі, засновник оборонного підрядника Anduril, та Джо Лонсдейл, голова венчурного фонду 8VC та співзасновник Palantir, пише FT.

Серед інвесторів — Founders Fund Пітера Тіля та Haun Ventures, що спеціалізується на криптоіндустрії. Назва Erebor запозичена з всесвіту Толкіна — це гора з «Хоббіта», де герой Більбо Беггінс допоміг відвоювати скарби у дракона Смауга.

Лаккі та Лонсдейл були великими спонсорами Трампа на президентських виборах 2024 року, а Тіль був прихильником віцепрезидента Джей Ді Венса, нагадує видання.

Банк орієнтований на технологічні компанії, які працюють з криптовалютами, штучним інтелектом, обороною та виробництвом, а також на приватних інвесторів із цих галузей.

«Ми хочемо бути стабільним, надійним банком з низьким рівнем ризику, який займається звичайною банківською діяльністю, не наражаючи всіх на непотрібний ризик», — сказало газеті джерело, близьке до Erebor. Очікується, що значна частина операцій банку буде пов'язана із криптовалютами.

Співзасновники Erebor вирішили відкрити банк після краху Silicon Valley Bank (SVB) у 2023 році. SVB був основним банком для американських технологічних стартапів та їх венчурних інвесторів. Стартап Luckey Anduril, який виробляє дрони, датчики та іншу військову техніку, до краху SVB в основному обслуговувався цим банком, за словами людини, близької до стартапу.

Капітал банку становить $275 млн, з яких більшу частину розміщено як регуляторний резерв. Досі всі операції фінансувалися самим Лаккі, стверджується у матеріалі FT. Головний офіс Erebor перебуватиме у Колумбусі (Огайо), додатковий — у Нью-Йорку, при цьому банк працюватиме повністю у цифровому форматі.

Erebor очолять Оуен Рапапорт, раніше співзасновник Aer Compliance, Джейкоб Хіршман (директор зі стратегії, екс-Circle) та Майк Хагедорн (президент, колишній топменеджер Valley National Bank). Лаккі і Лонсдейл не братимуть участі у повсякденному управлінні.

За даними FT, таке швидке схвалення Erebor може свідчити про прагнення адміністрації Трампа знизити регуляторні бар'єри для банків, що працюють із цифровими активами, включаючи стейблкоїни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами