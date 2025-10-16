Multi від Мінфін
16 жовтня 2025, 8:00

Нацбанк прокоментував уповільнення зростання економіки

У другому кварталі 2025 року економіка України зросла на 0,7% у річному вимірі, що менше, ніж прогнозував Нацбанк. У НБУ пояснили, що на показник вплинули наслідки війни, зокрема втрати потужностей та слабші результати сільського господарства через погоду.

У другому кварталі 2025 року економіка України зросла на 0,7% у річному вимірі, що менше, ніж прогнозував Нацбанк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причини сповільнення

Основними чинниками, що й надалі стримують розвиток української економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни — втрати населення, територій, виробничих потужностей та інфраструктури. Додатковим фактором сповільнення у другому кварталі 2025 року стало скорочення показників сільського господарства.

Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за прогноз НБУ (1,1% рік до року), наведений у липневому «Інфляційному звіті». Це пов’язано переважно з несприятливими погодними умовами, які затримали дозрівання врожаю — частину збору було перенесено на наступні квартали.

Водночас відновлення економіки підтримував стійкий споживчий попит. Приватне споживання забезпечило найбільший внесок у зростання ВВП — 5,5 відсоткових пунктів. Витрати домогосподарств збільшилися на 9% рік до року, тоді як у І кварталі зростання становило лише 1,6%.

Фіскальна політика залишалася м’якою й загалом підтримувала економіку, проте стимули з боку державного бюджету скоротилися. Споживання державного сектору знизилося на 0,5%, що призвело до сповільнення зростання валової доданої вартості у сфері державного управління — до 1,3% з 10,3% у попередньому кварталі. Водночас інші бюджетні галузі продемонстрували прискорення: освіта — до 6,1% (з 5,0%), охорона здоров’я — до 8,9% (з 6,8%).

У другому кварталі 2025 року інвестиційна активність в Україні зменшилася — валове нагромадження основного капіталу скоротилося на 2,5% після зростання на 37,7% у першому кварталі. Фіскальні стимули також ослабли, а капітальні видатки сповільнилися до 16,6%.

Водночас від'ємний вплив чистого експорту на ВВП зменшився завдяки активнішому експорту до ЄС і стабільному попиту на металургійну продукцію.

Сільське господарство скоротилося через пізній початок жнив, проте зростання показали енергетика, будівництво та обробна промисловість.

НБУ очікує, що в другому півріччі економіка продовжить відновлення завдяки збору врожаю, внутрішньому попиту та збільшенню бюджетних витрат, хоча ризики безпеки й надалі тиснутимуть на темпи зростання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
