Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Про це повідомляє Міністерство енергетики.
15 жовтня 2025, 18:32
В Україні знову запровадили екстрені відключення світла
Зазначається, що причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.
На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.
«В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.
Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію.
