«Дія» знову дозволяє перереєструвати авто та замінити техпаспорт онлайн: оновлено тарифи

У мобільному застосунку «Дія» відновлено функціонал для перереєстрації транспортних засобів та заміни технічного паспорта. Сервіси знову доступні, проте у зв'язку зі зміною тарифу на бланки оновлено їхню вартість. Про це повідомляє Укравтопром.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Перереєстрація авто

Для перереєстрації авто загальна вартість послуги складається з кількох частин. Сама послуга перереєстрації коштує 350 грн.

Якщо користувач обирає фізичне свідоцтво, це додає 606 грн до вартості, тоді як лише цифрове свідоцтво є безкоштовним.

Вибір номерних знаків варіюється: безкоштовно або 360 грн за вибір серед наявних комбінацій, а платні комбінації коштують від 2 000 до 80 000 грн.

Виготовлення фізичних номерів коштує 160 грн, а доставка через Укрпошту — 294 грн.

Заміна техпаспорта

Вартість заміни техпаспорта також залежить від формату:

За пластиковий техпаспорт разом із цифровим доведеться сплатити 956 грн.

Якщо обирається лише цифровий техпаспорт у застосунку, послуга коштує 350 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 13 жовтня 2025 року у «Дії» тимчасово стали недоступними послуги заміни свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта) та перереєстрації (купівлі-продажу) автомобіля.