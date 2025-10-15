Multi від Мінфін
15 жовтня 2025, 19:36

«Дія» знову дозволяє перереєструвати авто та замінити техпаспорт онлайн: оновлено тарифи

У мобільному застосунку «Дія» відновлено функціонал для перереєстрації транспортних засобів та заміни технічного паспорта. Сервіси знову доступні, проте у зв'язку зі зміною тарифу на бланки оновлено їхню вартість. Про це повідомляє Укравтопром.

У мобільному застосунку «Дія» відновлено функціонал для перереєстрації транспортних засобів та заміни технічного паспорта.
Фото: sumy.tax.gov.ua

Перереєстрація авто

Для перереєстрації авто загальна вартість послуги складається з кількох частин. Сама послуга перереєстрації коштує 350 грн.

Якщо користувач обирає фізичне свідоцтво, це додає 606 грн до вартості, тоді як лише цифрове свідоцтво є безкоштовним.

Вибір номерних знаків варіюється: безкоштовно або 360 грн за вибір серед наявних комбінацій, а платні комбінації коштують від 2 000 до 80 000 грн.

Виготовлення фізичних номерів коштує 160 грн, а доставка через Укрпошту — 294 грн.

Заміна техпаспорта

Вартість заміни техпаспорта також залежить від формату:

  • За пластиковий техпаспорт разом із цифровим доведеться сплатити 956 грн.
  • Якщо обирається лише цифровий техпаспорт у застосунку, послуга коштує 350 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 13 жовтня 2025 року у «Дії» тимчасово стали недоступними послуги заміни свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта) та перереєстрації (купівлі-продажу) автомобіля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
15 жовтня 2025, 20:37
#
Нарешті, не пройшло і три роки 🤣
