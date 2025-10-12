Multi від Мінфін
12 жовтня 2025, 15:17

У «Дії» тимчасово не працюватимуть кілька сервісів для водіїв

Міністерство цифрової трансформації попереджає водіїв про тимчасову недоступність низки послуг у застосунку «Дія». Це пов’язано зі зміною вартості бланків і необхідністю технічної підготовки Сервісного центру МВС.

Міністерство цифрової трансформації попереджає водіїв про тимчасову недоступність низки послуг у застосунку «Дія».
Фото: t.me/diia_gov

Що зміниться і коли

  • Призупинення послуг: З 13 жовтня тимчасово стануть недоступними послуги заміни свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта) та перереєстрації (купівлі-продажу) автомобіля.
  • Причина: Зміна тарифу на бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб оновити системи відповідно до нових цін.
  • Термін: Послуги будуть недоступні кілька днів. Після завершення технічних робіт їх знову можна буде отримати у «Дії» у звичайному режимі.

Водіїв, які планували скористатися цими послугами найближчим часом, просять врахувати цю тимчасову перерву. Про відновлення роботи послуг у службі підтримки сервісу пообіцяли повідомити додатково.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
12 жовтня 2025, 16:03
#
Нічого нового — в Недії знов щось недіє
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
