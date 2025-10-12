У «Дії» тимчасово не працюватимуть кілька сервісів для водіїв

Міністерство цифрової трансформації попереджає водіїв про тимчасову недоступність низки послуг у застосунку «Дія». Це пов’язано зі зміною вартості бланків і необхідністю технічної підготовки Сервісного центру МВС.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що зміниться і коли

Призупинення послуг: З 13 жовтня тимчасово стануть недоступними послуги заміни свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта) та перереєстрації (купівлі-продажу) автомобіля.

Причина: Зміна тарифу на бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб оновити системи відповідно до нових цін.

Термін: Послуги будуть недоступні кілька днів. Після завершення технічних робіт їх знову можна буде отримати у «Дії» у звичайному режимі.

Водіїв, які планували скористатися цими послугами найближчим часом, просять врахувати цю тимчасову перерву. Про відновлення роботи послуг у службі підтримки сервісу пообіцяли повідомити додатково.