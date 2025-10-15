Акції LVMH злетіли після звіту

Акції люксового гіганта LVMH підскочили 15 жовтня на 13% після того, як компанія вперше за цей рік прозвітувала про зростання продажів і пообіцяла зміцнити своє лідерство на світовому ринку предметів розкоші. Статки голови холдингу Бернара Арно за день збільшилися на $19,4 млрд, показує рейтинг мільярдерів Forbes.

Несподівано сильні результати LVMH підштовхнули вгору і весь європейський сектор виробників люксових товарів: індекс Stoxx Europe Luxury 10 злетів на 6,8% — це найбільший денний приріст із січня, повідомляє CNBC.

Акції Christian Dior, яка володіє контрольним пакетом в LVMH, подорожчали приблизно на 13%, папери британського модного будинку Burberry додали 6,4%, а котирування власника Gucci компанії Kering зросли на 6%.

Французький лакшері-конгломерат LVMH володіє широким портфелем брендів, включаючи Louis Vuitton, Tiffany & Co., Christian Dior та Moët & Chandon, і вважається барометром світового ринку предметів розкоші, зазначає CNBC. Після закінчення постпандемійного буму цей сектор зіткнувся із тривалим спадом.

Підвищення цін, яке деякий час підтримувало прибуток люксових брендів, знизило інтерес покупців до дорогих сумок — особливо серед менш забезпечених клієнтів, пише Reuters.

Проте звіт LVMH за третій квартал став сигналом повернення оптимізму серед інвесторів, вважає агентство.

За даними компанії, на її результати у перші дев'ять місяців року негативно впливали валютні коливання, торговельна напруженість та економічний спад, однак у третьому кварталі вдалося продемонструвати «стійкість та потужний інноваційний імпульс».

LVMH повідомила, що її органічні продажі (виручка, за винятком нерегулярних факторів, таких як списання чи поглинання) у третьому кварталі зросли на 1% — до €19,1 млрд, — уперше після двох кварталів поспіль з негативною динамікою.

Показники всіх підрозділів холдингу виявилися кращими за прогнози Уолл-стріт, включаючи ключовий напрямок моди та виробів зі шкіри.