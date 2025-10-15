Multi від Мінфін
15 жовтня 2025, 16:39

Мін'юст США подає позов про конфіскацію біткоїнів на рекордні $15 мільярдів

Міністерство юстиції США оголосило про найбільшу в історії конфіскацію криптоактивів — позов про цивільну конфіскацію подано на понад 127 000 біткоїнів, вартість яких наразі оцінюється у $15 мільярдів. Ці кошти слугували інструментом і доходом від масштабної шахрайської схеми, пов’язаної з торгівлею людьми та примусовою працею, повідомляє пресслужба міністерства.

Міністерство юстиції США оголосило про найбільшу в історії конфіскацію криптоактивів — позов про цивільну конфіскацію подано на понад 127 000 біткоїнів, вартість яких наразі оцінюється у $15 мільярдів.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У федеральному суді Брукліна (Нью-Йорк) відкрито обвинувальний акт проти Чень Чжі (також відомого як «Вінсент»), засновника і голови багатонаціонального конгломерату Prince Holding Group, що базується в Камбоджі. Його звинувачують у змові з метою шахрайства та відмивання грошей. Наразі обвинувачений перебуває на волі.

Кримінальна схема

За обвинуваченнями, Prince Group трансформувалася в одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії, що отримувала великі прибутки, керуючи шахрайськими таборами у Камбоджі.

Людей, утримуваних проти волі, змушували працювати у таборах, які були схожі на в’язниці з колючим дротом. Вони залучалися до криптоінвестиційних схем, де шахраї входять у довіру до жертв, щоб згодом викрасти їхні кошти. Схеми Prince Group були спрямовані на жертв по всьому світу, зокрема у Сполучених Штатах.

Чень Чжі особисто керував таборами і зберігав документи, що фіксували насильство, зокрема фотографії побиттів.

Для реалізації шахрайських схем підсудний та тісна мережа топ-менеджерів Prince Group використовували свій політичний вплив у кількох іноземних країнах для захисту своєї злочинної діяльності та давали хабарі державним службовцям, щоб уникнути перешкод з боку правоохоронних органів.

Згодом вони відмивали доходи від шахрайських схем через власну мережу нібито легальних підприємств Prince Group, включаючи її операції з онлайн-азартних ігор та майнінгу криптовалюти.

Prince Group використовувала складні методи відмивання коштів, отриманих шахрайським шляхом. Великі обсяги BTC спочатку «роздроблювали» на десятки різних віртуальних адрес, а потім знову консолідували у меншу кількість гаманців, щоб приховати походження активів.

Частина цих доходів зберігалася на криптовалютних біржах або була конвертована у фіатні гроші. Проте значний обсяг — понад 127 000 біткоїнів (вартістю близько $15 млрд) — зловмисники зберігали в особистих нехостингових гаманцях, приватні ключі до яких мав голова Prince Group Чень Чжі.

США подали цивільний позов про офіційну конфіскацію вилучених активів. Головний фігурант, Чень Чжі, перебуває на волі. У разі визнання вини, йому загрожує до 40 років ув'язнення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає AlexeyFinance и 12 незареєстрованих відвідувачів.
