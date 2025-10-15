Офіційний курс на четвер: НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні

Нацбанк встановив на 16 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7607 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Офіційні курси гривні

Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту