Нацбанк встановив на 16 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7607 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
15 жовтня 2025, 16:08
Офіційний курс на четвер: НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Офіційні курси гривні
Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі