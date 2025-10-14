Національний банк України встановив на 15 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7514 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 14 копійок.
14 жовтня 2025, 16:01
Гривня ослабла на 14 копійок — офіційний курс НБУ на середу
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Офіційні курси
Офіційний курс на 15 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (+0,1412 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2354 гривень за 1 євро (+0,1007 грн).
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі