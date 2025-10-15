àбанк запустив акцію «Тапай та вигравай» для бізнесу: тариф 1% і розіграш 50 000 грн щомісяця

àбанк запустив акцію для підприємців, які користуються сервісом Tap to phone. З 1 жовтня по 31 грудня 2025 року бізнес отримує одразу дві переваги:

тариф лише 1% на оплати картками українських банків;

щомісячний розіграш 50 000 грн серед користувачів Tap to phone.

Щоб взяти участь, достатньо мати обіг від 1000 грн на місяць. І ви автоматично берете участь в розіграші.





Три місяці — три переможці, кожен отримає по 50 000 грн.

Розіграші відбуватимуться у прямих ефірах в Instagram àбанку:

📅 04.11.2025 • 03.12.2025 • 06.01.2026.

Коментар від банку

«Ми прагнемо підтримувати підприємців, роблячи безготівкові розрахунки максимально простими та вигідними. Tap to phone — це технологія, яка дозволяє приймати оплати просто зі смартфона. А наш розіграш — це спосіб подякувати клієнтам і дати їм додаткову мотивацію розвивати бізнес», — коментує керівник напрямку малого та середнього бізнесу Олександр Ніколенко.



Щоб підключити Тap to phone:

Увійдіть в застосунок àbank24 — gід карткою «Блакитна» натисніть на «Послуги Бізнесу» — оберіть «Підключити еквайринг» — gідтвердьте заявку.



Tap to phone: приймай оплати смартфоном і вигравай! 💚

