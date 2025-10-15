«єВідновлення» гальмують бюрократичні проблеми та брак коштів — Шуляк

Найпоширенішими причинами відмов у компенсації за програмою «єВідновлення» є бюрократичні чинники та брак коштів. Про це голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила в інтерв'ю «Мінфіну».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Причини відмов

За словами Шуляк, 11% відмов у компенсації за програмою «єВідновлення» пов'язані з відсутністю реєстрації житла у Державному реєстрі речових прав (ДРРП), 6% — із самостійним проведенням ремонту, 5% — із неоформленим правом власності. Громадянам, чиє житло збудоване до 2013 року, необхідно самостійно внести його до ДРРП.

Читайте також: У «Дії» з’явилася нова функція для «єВідновлення»

Житло на ТОТ

Головна проблема з компенсаціями за житло на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) — відсутність доступу комісій для обстеження. Хоча пілотний проєкт із дистанційного обстеження (за допомогою супутникових знімків, як у Мелітополі) був успішним, його результати досі не поширені на всі ТОТ. Фінансування цих потреб планується за рахунок арештованих активів росіян у ЄС.

У бюджеті на 2026 рік на програму закладено 7 млрд грн, проте ця сума, ймовірно, зросте за рахунок перерозподілу та міжнародного фінансування.