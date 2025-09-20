Відтепер у застосунку «Дія» можна подати фінальний звіт про завершення будівельних робіт, які були профінансовані за програмою «єВідновлення». Це фінальний крок у послузі «Виплата на будівництво», повідомляє пресслужба «Дії».
20 вересня 2025, 11:10
У «Дії» з’явилася нова функція для «єВідновлення»
Для чого потрібен фінальний звіт
Подача звіту підтверджує, що ви:
- завершили будівництво;
- використали кошти за цільовим призначенням.
Цей крок дозволяє закрити всі необхідні формальності без черг та зайвих документів.
Як подати звіт у «Дії»
Спочатку вам необхідно отримати декларацію або сертифікат про готовність до експлуатації на порталі «Дія».
Після цього виконайте кілька кроків у застосунку:
- Зайдіть у розділ «Сервіси» -> «єВідновлення» -> «Виплата на будівництво» -> «Мої виплати» -> «Повідомити про завершення».
- Додайте необхідні документи та чеки, що підтверджують виконані роботи.
- Надішліть звіт.
Система «Дії» автоматично перевірить всі дані. Якщо потрібно щось виправити, ви отримаєте підказки. Подати звіт потрібно протягом 30 робочих днів після завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію.
