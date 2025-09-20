У «Дії» з’явилася нова функція для «єВідновлення»

Відтепер у застосунку «Дія» можна подати фінальний звіт про завершення будівельних робіт, які були профінансовані за програмою «єВідновлення». Це фінальний крок у послузі «Виплата на будівництво», повідомляє пресслужба «Дії».

Для чого потрібен фінальний звіт

Подача звіту підтверджує, що ви:

завершили будівництво;

використали кошти за цільовим призначенням.

Цей крок дозволяє закрити всі необхідні формальності без черг та зайвих документів.

Як подати звіт у «Дії»

Спочатку вам необхідно отримати декларацію або сертифікат про готовність до експлуатації на порталі «Дія».

Після цього виконайте кілька кроків у застосунку:

Зайдіть у розділ «Сервіси» -> «єВідновлення» -> «Виплата на будівництво» -> «Мої виплати» -> «Повідомити про завершення».

Додайте необхідні документи та чеки, що підтверджують виконані роботи.

Надішліть звіт.

Система «Дії» автоматично перевірить всі дані. Якщо потрібно щось виправити, ви отримаєте підказки. Подати звіт потрібно протягом 30 робочих днів після завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію.