ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
15 жовтня 2025, 15:10

Samsung лідирує на світовому ринку смартфонів, поставки зросли на 2,6%

Згідно з попередніми даними IDC, у третьому кварталі 2025 року світові поставки смартфонів зросли на 2,6% у річному обчисленні до 322,7 мільйона одиниць, що стало дев'ятим кварталом поспіль зростання, пише investing.

Фото: blog.mta.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Samsung зберіг свою позицію лідера ринку, поставки зросли на 6,3% у річному обчисленні до 61,4 мільйона одиниць, збільшивши частку ринку на 0,6 процентного пункту. Високі показники були зумовлені моделями Galaxy Z Fold 7 та Z Flip 7, які перевершили своїх попередників за обсягами продажів.

Apple посіла друге місце, обсяг поставок збільшився на 2,9% у річному обчисленні до 58,6 мільйона одиниць. Показники компанії в Китаї покращилися, обсяги зросли на 0,6% у річному обчисленні до 10,8 мільйона одиниць після восьми кварталів поспіль зниження завдяки високому попиту на серію iPhone 17.

Xiaomi посіла третю позицію, обсяг поставок зріс на 1,8% у річному обчисленні до 43,5 мільйона одиниць, завдяки розширенню присутності компанії в Європі та Латинській Америці через серії Redmi Note та Poco. Однак поставки Xiaomi в Китаї впали на 1,7% у річному обчисленні до 10 мільйонів одиниць.

Загалом ринок смартфонів у Китаї залишився незмінним у третьому кварталі, дещо скоротившись на 0,6% у річному обчисленні до 68,4 мільйона одиниць через повільний сезон з меншою кількістю запусків продуктів.

Поставки повністю розпроданих товарів у Китаї також зменшилися на 1−2% у річному обчисленні, що відповідає тенденції розпродажів, про яку повідомляє ID.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
