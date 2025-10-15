Samsung лідирує на світовому ринку смартфонів, поставки зросли на 2,6%

Згідно з попередніми даними IDC, у третьому кварталі 2025 року світові поставки смартфонів зросли на 2,6% у річному обчисленні до 322,7 мільйона одиниць, що стало дев'ятим кварталом поспіль зростання, пише investing.

Деталі

Samsung зберіг свою позицію лідера ринку, поставки зросли на 6,3% у річному обчисленні до 61,4 мільйона одиниць, збільшивши частку ринку на 0,6 процентного пункту. Високі показники були зумовлені моделями Galaxy Z Fold 7 та Z Flip 7, які перевершили своїх попередників за обсягами продажів.

Apple посіла друге місце, обсяг поставок збільшився на 2,9% у річному обчисленні до 58,6 мільйона одиниць. Показники компанії в Китаї покращилися, обсяги зросли на 0,6% у річному обчисленні до 10,8 мільйона одиниць після восьми кварталів поспіль зниження завдяки високому попиту на серію iPhone 17.

Xiaomi посіла третю позицію, обсяг поставок зріс на 1,8% у річному обчисленні до 43,5 мільйона одиниць, завдяки розширенню присутності компанії в Європі та Латинській Америці через серії Redmi Note та Poco. Однак поставки Xiaomi в Китаї впали на 1,7% у річному обчисленні до 10 мільйонів одиниць.

Загалом ринок смартфонів у Китаї залишився незмінним у третьому кварталі, дещо скоротившись на 0,6% у річному обчисленні до 68,4 мільйона одиниць через повільний сезон з меншою кількістю запусків продуктів.

Поставки повністю розпроданих товарів у Китаї також зменшилися на 1−2% у річному обчисленні, що відповідає тенденції розпродажів, про яку повідомляє ID.