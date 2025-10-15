НКЦПФР продовжує систематичну роботу, направлену на захист інвесторів і в черговий раз інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити потенційну загрозу.
15 жовтня 2025, 13:38
Нацкомісія внесла до списку SKAM-проєктів відомого інвестора
Хто потрапив до списку SKAM-проєктів
- «LTVcapital/Zubkovskyi Evhen»
- «Пилип Олійник»
Наразі список містить 452 проєкти. Їх можна переглянути на нашому офіційному сайті в розділі «Захист прав інвесторів».
Нагадаємо
Пилип Олійник — професійний інвестор з 2015 року, формує капітал в $1 млн за 7 років.
Джерело: Мінфін
