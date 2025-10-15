Multi від Мінфін
15 жовтня 2025, 12:30

Dyson, Kenwood та Sony: у 3 кварталі зафіксовано рекордну кількість ліквідацій іноземних бізнесів у рф

У липні-вересні 2025 року відбулася одна з рекордних кількостей ліквідацій іноземних бізнесів у росії від початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у моніторингу KSE Institute в межах проєкту «Самосанкції / LeaveRussia», який досліджує вплив виходу іноземного бізнесу на економіку рф.

У липні-вересні 2025 року відбулася одна з рекордних кількостей ліквідацій іноземних бізнесів у росії від початку повномасштабного вторгнення.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ліквідація бізнесу

За даними KSE Institute, у третьому кварталі повністю припинили діяльність 23 міжнародні компанії, зокрема 13 через завершення ліквідації бізнесу та 4, які ініціювали процес ліквідації, 5 — шляхом продажу бізнесу, ще один випадок стосувався захоплення активів. Загалом росію залишили 526 компаній.

Серед компаній, що завершили ліквідацію бізнесу, — відомий британський виробник побутової технікиDyson, американський концерн Rockwell Automation, який спеціалізується на промисловій автоматизації, німецька юридично-аудиторська група Rödl & Partner, виробник лабораторного обладнання Eppendorf SE, мексиканська компанія Orbia Advance Corporation, а також міжнародна телекомунікаційна компанія Sony Mobile Communications.

Також про завершення ліквідації оголосили британська хімічна компанія Croda International, японський виробник аудіо- та відеотехніки JVC Kenwood, американська фармацевтична компанія Allergan, данський виробник медичного обладнання Ambu, білоруська Good Lakk, німецька компанія Technoform, що працює у сфері будівельних матеріалів, та литовський виробник оптики Yukon Advanced Optics Worldwide.

Ще чотири компанії перебувають на етапі ліквідації: шведська Embracer Group (ігрова індустрія), австрійська Lisec (виробництво скла), французька Louis Dreyfus Company (сільське господарство і торгівля сировиною) та фінська Orion Pharma (фармацевтика).

Крім того, росія ініціювала захоплення активів французької компанії Air Liquide вартістю близько $700 млн, а також арешт бізнесу Airwork Group з Нової Зеландії, яка спеціалізується на авіаперевезеннях і технічному обслуговуванні літаків.

Серед угод із продажу активів — вихід французької Alstom (транспортне машинобудування), американського Burger King, ізраїльської девелоперської Fishman Group / Mirland Development, шведської Hilding Anders AB (виробництво меблів та матраців) і ліхтенштейнської Hilti (будівельні інструменти).

Станом на початок жовтня 526 міжнародних компаній (12,5%) повністю залишили російський ринок. Ще 1 377 компаній (32,6%) перебувають у процесі виходу або скорочення діяльності, тоді як 2 315 компаній (54,9%) досі працюють у РФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
