ЄБРР готує новий кредит на 500 млн євро для «Нафтогазу»

ЄБРР готує новий кредит на суму 500 мільйонів євро для НАК «Нафтогаз України» для термінової закупівлі газу на тлі посилених російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне в інтерв'ю Kyiv Post.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Ми уже готуємо ще один пакет на 500 мільйонів євро для НАК „Нафтогаз України“, щоб покрити терміновий імпорт газу. Однак це матиме справжній ефект лише за умови суттєвого внеску донорів», — наголосив він.

Патроне зауважив, що ЄБРР уже розпочав консультації з партнерами України, щоб допомогти країні пройти опалювальний сезон, але відмовився поділитися конкретними планами.

Він повідомив, що нові проєкти ЄБРР для опалювального сезону на фоні атак росії будуть зосереджені на розвитку розподіленої генерації та відновленні пошкоджених об'єктів енергетики.

«Це включає фінансування кількох проєктів, спрямованих на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримку розподіленого виробництва електроенергії, як напряму, так і через наші банки-партнери», — підкреслив Патроне.

Він додав, що новий пакет для «Нафтогазу» буде критично важливим для забезпечення стабільного газопостачання взимку, хоча його ефективність залежатиме від суттєвих внесків донорів.

«Ми зробимо все можливе, щоб у системі було достатньо енергії цієї зими. Але лише за умови, що міжнародні партнери України та вітчизняний банківський сектор також посилять свою підтримку», — зазначив Патроне.

За його словами, у 2025 році ЄБРР уже залучив 1,15 мільярда євро ($1,3 мільярда) в енергетичний сектор України.