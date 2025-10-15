Відтік із крипто-ETF досяг $750 млн, Tether запускає рішення для створення криптогаманців: що нового

Tether запускає набір WDK: інструмент для масового створення криптогаманців

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, анонсувала запуск Wallet Development Kit (WDK) — набору з відкритим кодом, призначеного для спрощення та прискорення процесу створення гаманців для цифрових активів. Про це повідомив генеральний директор фірми Паоло Ардоіно.

До складу WDK входить Starter Wallet — приклад повнофункціонального мобільного застосунку, розробленого для платформ iOS та Android.

За словами Ардоіно, цей проєкт має продемонструвати, як легко будь-який розробник зможе створити та запустити власний криптогаманець на основі наданого набору.

Очікується, що рішення буде запущено вже цього тижня. Раніше Паоло Ардоіно заявляв, що WDK має потенціал дозволити запуск трильйонів некастодіальних криптовалютних гаманців, що свідчить про намір Tether максимально спростити вхід у криптоіндустрію для розробників.

Каліфорнія ухвалила закон про захист «забутих» криптоактивів від примусового продажу

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом затвердив законопроєкт SB 822, який встановлює новий порядок поводження з незатребуваними цифровими активами. Закон гарантує, що штат не зможе автоматично продати або конвертувати криптовалюти власників у готівку, забезпечуючи їхнє збереження в оригінальній формі.

Новий закон розширює дію закону «Про невитребуване майно» на цифрові активи, включаючи біткоїн та Ethereum.

Згідно з документом:

Передача штату: Криптовалюти, які не використовувалися понад три роки на кастодіальних платформах, будуть передаватися на зберігання штату Каліфорнія.

Управління: Управляти цими активами будуть ліцензовані кастодіальні організації, зобов'язані дотримуватися державних стандартів безпеки.

Захист від ліквідації: Держава може реалізувати кошти лише в тому випадку, якщо власник не з'явиться протягом 18−20 місяців після офіційного повідомлення. Продаж допускається лише після офіційного звіту Контролера штату.

Сенатор Джош Бекер, автор законопроєкту, зазначив, що цей документ усуває правову невизначеність і прирівнює криптоактиви до іншого нематеріального майна.

Ініціативу привітали учасники ринку. Головний юрисконсульт Coinbase Пол Гревал назвав закон SB 822 «кроком до захисту криптоінвестицій громадян Каліфорнії», підкресливши, що він запобігає конфіскації чи примусовій ліквідації криптовалют без згоди власників.

Закон набуває чинності найближчими місяцями та є першою подібною ініціативою в США, спрямованою на захист прав власників цифрових активів.

Масштабний відтік із крипто-ETF: інвестори вивели понад $750 млн після корекції ринку

Після хвилі масових ліквідацій на криптовалютному ринку, що відбулася минулого тижня, спотові біржові фонди (ETF) у США зафіксували значний відтік капіталу.

У перший торговий день після корекції, 13 жовтня, чистий відтік коштів із біткоїн- та Ethereum-ETF сумарно перевищив $750 млн, склавши $755 млн.

Біткоїн-ETF:

Загальний відтік коштів із фондів на базі першої криптовалюти склав $326,5 млн.

Найбільші втрати зафіксували Grayscale GBTC ($145,4 млн) та Bitwise BITB ($115,64 млн).

Винятком став IBIT від BlackRock, який єдиний залучив притік у розмірі $60,36 млн.

Ethereum-ETF:

Результати Ethereum-фондів були гіршими: сумарний відтік досяг $428,5 млн.

Антирекордсменом став ETHA від BlackRock, з якого інвестори вивели $310 млн.

Canaan представила екологічне рішення для майнінгу: акції злетіли на 40%

Акції китайського виробника ASIC-майнерів Canaan підскочили на 40% після того, як компанія анонсувала новий екологічний проєкт. Ініціатива передбачає перетворення супутнього нафтового газу на електроенергію, яка використовуватиметься для майнінгу біткоїна та обчислень штучного інтелекту (ШІ).

Canaan у партнерстві з компанією Aurora AZ Energy розгорне установки Avalon A15 Pro загальною вартістю $2 млн. Ці установки генеруватимуть 2,5 МВт потужності безпосередньо на газових родовищах.

Очікується, що використання такої модульної системи дозволить щороку скорочувати викиди вуглекислого газу (CO₂) на 12 000−14 000 метричних тонн.

Генеральний директор Canaan Нанген Чжан наголосив, що проєкт покликаний продемонструвати, як невикористовувані раніше енергетичні ресурси можна перетворювати на продуктивну енергію для розподіленої інфраструктури ШІ.

Інвестори позитивно відреагували на цю новину: на закритті торгів 13 жовтня акції Canaan зросли до $1,52, показавши добове зростання на 40,09%. При цьому цінні папери компанії продовжили зростання і на момент закриття торгів 14 жовтня вже становили $1,80.