За 9 місяців з початку року українці придбали понад 37,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період 2024 р. Про це повідомляє Укравтопром.
15 жовтня 2025, 10:15
Топ-10 американських авто, які найчастіше обирають українці
Найбільша частка з цієї кількості (43%) — електромобілі.
- Бензинові авто охопили 41%.
- Гібридним авто належить — 8%.
- Дизельним — 5%.
- Авто з ГБО — 3%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році — 5,6 року.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США
- TESLA Model Y — 5301 од.;
- TESLA Model 3 — 4520 од.;
- FORD Escape — 2660 од.;
- NISSAN Rogue — 1892 од.;
- JEEP Cherokee — 1879 од.
Джерело: Мінфін
