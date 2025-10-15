NovaPay зареєстрував дванадцятий випуск корпоративних облігацій — серії L на суму 100 млн грн. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), разом із ним затверджено й проспект емісії цінних паперів, про це повідомляє компанія.
15 жовтня 2025, 9:56
NovaPay зареєстрував черговий випуск корпоративних облігацій на 100 млн грн
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Незабаром облігації серії L будуть доступні для купівлі безпосередньо у застосунку NovaPay.
Інвестори зможуть отримати до 18% річних, обираючи строк інвестиції від 1 до 12 місяців. Процес оформлення займає лише кілька хвилин, а всі документи підписуються онлайн за допомогою Дія.Підпис.
Станом на жовтень 2025 року інвестиції приватних клієнтів і бізнесу в облігації NovaPay уже перевищили 2,2 млрд грн, а кількість інвесторів сягнула 6 480 клієнтів.
Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі