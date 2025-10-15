Multi від Мінфін
15 жовтня 2025, 9:25

В Україні ввели аварійні відключення світла: де відсутня електроенергія

15 жовтня в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла.

15 жовтня в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДе відсутня електроенергіяКіровоградська областьЗа даними «Кіровоградобленерго», у регіоні 15 жовтня з 7:49 за розпорядженням «Укренерго» ввели аварійні відключення електрики.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Де відсутня електроенергія

  • Кіровоградська область

За даними «Кіровоградобленерго», у регіоні 15 жовтня з 7:49 за розпорядженням «Укренерго» ввели аварійні відключення електрики.

  • Дніпропетровська область

Також у ДТЕК повідомили, що за командою «Укренерго» у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

  • Полтавська область

У «Полтаваобленерго» повідомили, що 15 жовтня з 7:34 у регіоні застосований графік аварійного відключення електроенергії. Причина запровадження ГАВ — наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Світло споживачам відновлять після ліквідації аварійної ситуації.

  • Харківська область

Водночас у Лозівській громаді, що на Харківщині, повідомили про атаку ворога на енергетичні об'єкти України. У зв'язку з цим виникли проблеми з електропостачанням.

Згодом у «Харківобленерго» уточнили, що за командою НЕК «Укренерго» по Харківській області застосовані графіки аварійних відключень.

  • Черкаська область

За командою НЕК «Укренерго» 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовані графіки аварійних відключень.

  • Сумська область

За вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. Станом на 09:00 ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів.

  • Чернігівська область

Варто нагадати, що після тривалих російських ударів з початку жовтня у регіоні діють погодинні графіки відключення світла.

«Якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень. Як і раніше, дуже просимо усіх бути максимально ощадливими», — повідомили в АТ «Чернігівобленерго».

Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
15 жовтня 2025, 9:30
#
У вас застаріла інформація. В копіпаст перегонах не слід забувати про те що інформація може бути неактуальною.
+
0
Три літри
Три літри
15 жовтня 2025, 9:38
#
Https://t.me/nakipelovo/45824
