В Україні ввели аварійні відключення світла: де відсутня електроенергія

15 жовтня в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла.

Де відсутня електроенергія

Кіровоградська область

За даними «Кіровоградобленерго», у регіоні 15 жовтня з 7:49 за розпорядженням «Укренерго» ввели аварійні відключення електрики.

Дніпропетровська область

Також у ДТЕК повідомили, що за командою «Укренерго» у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Полтавська область

У «Полтаваобленерго» повідомили, що 15 жовтня з 7:34 у регіоні застосований графік аварійного відключення електроенергії. Причина запровадження ГАВ — наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Світло споживачам відновлять після ліквідації аварійної ситуації.

Харківська область

Водночас у Лозівській громаді, що на Харківщині, повідомили про атаку ворога на енергетичні об'єкти України. У зв'язку з цим виникли проблеми з електропостачанням.

Згодом у «Харківобленерго» уточнили, що за командою НЕК «Укренерго» по Харківській області застосовані графіки аварійних відключень.

Черкаська область

За командою НЕК «Укренерго» 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовані графіки аварійних відключень.

Сумська область

За вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. Станом на 09:00 ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів.

Чернігівська область

Варто нагадати, що після тривалих російських ударів з початку жовтня у регіоні діють погодинні графіки відключення світла.

«Якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень. Як і раніше, дуже просимо усіх бути максимально ощадливими», — повідомили в АТ «Чернігівобленерго».