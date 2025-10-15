Нацкешбек б’є рекорди: у Мінекономіки пояснили затримку виплат

Усі учасники програми «Національний кешбек» отримають кошти за серпень у повному обсязі. Зараз виплата перебуває «в активній стадії обробки», повідомило Міністерство економіки у вівторок, 14 жовтня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур», — сказано в повідомленні.

Міністерство спільно з партнерами вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого зарахування коштів учасникам програми, запевнили у відомстві.

Про те, що виплата нацкешбеку за серпень «уже в дорозі», повідомила й пресслужба Дії.

«Ваша підтримка українського бізнесу була рекордною в серпні, тож це буде найбільший кешбек за всю історію програми. Щоб його зарахувати, система обробляє мільйони транзакцій, тому потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай», — пояснили там.

При цьому про розмір кешбеку, нарахованого за купівлю товарів українського виробництва у серпні, інформації досі нема.