Увечері у вівторок, 14 жовтня, в деяких областях України були застосовані аварійні графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.
14 жовтня 2025, 19:00
В Україні ввели аварійні графіки відключень електроенергії у низці областей
«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі - у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях — застосовані аварійні відключення», — йдеться у повідомленні.
У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.
На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.
«Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб'єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах», — додали в Укренерго.
