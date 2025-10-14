В Україні ввели аварійні графіки відключень електроенергії у низці областей

Увечері у вівторок, 14 жовтня, в деяких областях України були застосовані аварійні графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі - у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях — застосовані аварійні відключення», — йдеться у повідомленні.

У Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

«Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб'єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах», — додали в Укренерго.