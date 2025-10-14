Multi від Мінфін
14 жовтня 2025, 19:45

Oracle закупить 50 000 нових ШІ-чипів у AMD

Компанія AMD, головний конкурент Nvidia на ринку процесорів для штучного інтелекту, оголосила про велику угоду з Oracle. Технологічний гігант розгорне 50 000 новітніх ШІ-чипів AMD MI450 у своїх дата-центрах, починаючи з наступного року. Ця угода є ще одним підтвердженням зростаючої ролі AMD у гонці озброєнь у сфері ШІ. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія AMD, головний конкурент Nvidia на ринку процесорів для штучного інтелекту, оголосила про велику угоду з Oracle.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди та ринковий контекст

Згідно з угодою, Oracle розпочне встановлення 50 000 напівпровідників AMD у своїх дата-центрах з третього кварталу 2026 року. Очікується, що розгортання буде розширюватися у 2027 році та надалі. Важливо, що системи будуть повністю побудовані на компонентах AMD, включно з центральними процесорами та мережевим обладнанням.

Це оголошення стало останнім у «шаленій гонці зобов'язань» з боку великих технологічних компаній щодо розбудови обчислювальної інфраструктури. Усі вони намагаються задовольнити попит на послуги ШІ, який, за їхніми словами, стрімко зростає.

AMD проти Nvidia: боротьба за домінування

Ця угода є вагомою підтримкою для AMD у її прагненні стати надійною альтернативою Nvidia, яка наразі домінує на ринку ШІ-процесорів. Хоча AMD все ще значно поступається конкуренту за часткою ринку — у другому кварталі компанія поставила близько 100 000 ШІ-процесорів проти 1,5 мільйона у Nvidia — вона активно нарощує свої позиції.

Стратегія AMD полягає в тому, щоб, подібно до Nvidia, пропонувати клієнтам не просто окремі чипи, а комплексні комп'ютерні системи для дата-центрів.

На тлі новини акції AMD зросли на 1,4%, тоді як акції Oracle впали на 4,1%.

Ланцюжок угод у сфері ШІ

Угода з Oracle є продовженням серії успішних контрактів для AMD. Раніше компанія уклала довгострокове партнерство з OpenAI на постачання обчислювальних потужностей обсягом 6 гігаватів. Це, своєю чергою, сталося після того, як OpenAI оголосила про аналогічну угоду з Broadcom на 10 гігаватів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
