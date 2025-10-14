За 9 місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 11,4 %, або 5,7 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.
14 жовтня 2025, 19:32
Єдиний податок: з початку року надходження до місцевих бюджетів зросли на понад 11%
Найбільше бюджети своїх громад поповнили платники:
- Києва — 11,8 млрд грн,
- Дніпропетровщини — майже 5 млрд грн,
- Львівщини — 4,6 млрд грн,
- Київщини — 4,1 млрд гривень.
У ДПС нагадали, що платники єдиного податку сплачують військовий збір.
Ставки військового збору:
- ФОПи першої, другої та четвертої груп — 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску — 800 грн).
- Підприємці третьої групи — 1 % від отриманого доходу щоквартально.
Джерело: Мінфін
