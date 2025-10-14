Єдиний податок: з початку року надходження до місцевих бюджетів зросли на понад 11%

За 9 місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 11,4 %, або 5,7 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.