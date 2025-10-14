Пекін посилює торговельне протистояння: Китай ввів санкції проти американських суднобудівних компаній

Уряд Китаю оголосив про запровадження санкцій проти п’яти американських дочірніх компаній південнокорейської групи Hanwha Ocean, яка є одним із найбільших суднобудівників у світі. Про це повідомило Міністерство торгівлі Китаю.

Причини санкцій

Санкції пов'язані з підозрою в участі американських філій Hanwha у діях, спрямованих проти інтересів Китаю.

«Американські філії Hanwha Marine & Offshore Corporation брали участь у розслідуванні уряду США, що загрожує суверенітету та інтересам Китаю. У зв’язку з цим китайська влада вирішила внести п’ять дочірніх компаній до списку ненадійних організацій і застосувати до них відповідні контрзаходи», — йдеться у заяві Мінторгівлі КНР.

Відтепер китайським юридичним та фізичним особам заборонено будь-яку співпрацю чи взаємодію з цими підрозділами Hanwha.

Водночас Пекін ініціював власне розслідування щодо протекціоністських заходів США у сфері морських перевезень. Мета розслідування — оцінити можливий негативний вплив американської політики на китайське суднобудування та встановити компанії, які сприяли запровадженню Вашингтоном дискримінаційних заходів.

Загострення конфлікту США та Китаю

Кроки Китаю стали відповіддю на нещодавню активізацію торговельного протистояння з боку США. Напередодні президент Дональд Трамп оголосив про:

Введення додаткових 100% тарифів на імпорт з Китаю.

Нові обмеження на експорт критично важливого програмного забезпечення, які набудуть чинності з 1 листопада.

Трамп також погрожує Китаю обмеженням експорту запчастин для літаків Boeing у відповідь на китайські санкції.