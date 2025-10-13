Національний банк України встановив на 14 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,6102 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
13 жовтня 2025, 16:10
НБУ залишив на попередньому рівні курс долара
Офіційні курси
Офіційний курс на 14 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6102 гривень за 1 долар (+0,0075 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,1347 гривень за 1 євро (+0,0253 грн).
Джерело: Мінфін
